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喜．揚主打細單位 近港鐵兩站

【明報專訊】樓市轉趨活躍，小型發展商亦伺機推盤分一杯羹。從事工程業務的喜雋發展，旗下樓花期長約1年的深水埗喜．揚近日登場。項目提供83伙，逾五成單位屬開放式戶，適合上車一族及投資者收租。喜．揚入場單位為實用183方呎開放式戶，折實392萬元，以近半年來最低入場費的市區新盤招徠。喜．揚另一賣點是步行往港鐵深水埗站和太子站，均只需約5至8分鐘，交通十分方便。

明報記者 陳寶恩 攝影 黃志東

屬單幢項目的喜．揚位處鴨寮街，全盤提供83伙，住宅樓層位於5至25樓，標準戶樓層每層5伙，共享兩部升降機。戶型分類方面，標準開放式戶44個，實用面積204方呎起，數目佔比約53%；1房戶23個，實用面積296方呎起，佔28%；2房戶7個，實用面積391方呎，數目佔比約8%。

最細特色戶183呎起 連平台

值得留意的是，項目設有9個特色戶，佔全盤約11%，當中面積最細單位為5樓B室，實用面積183方呎（亦是全盤最細單位），外連23方呎平台，屬開放式間隔。

對外交通方面，由項目步行至港鐵深水埗站只需約5至8分鐘，步行至太子站亦只需約7分鐘。另外，項目鄰近的長沙灣道亦有多條巴士線往返港九新界各區，交通便利。

今次介紹的交樓標準示範單位，以18樓A室為藍本，實用面積296方呎，1房間隔。單位樓層高度約3.3米（逾10呎高），空間感不俗。入門有小玄關，左方設有一個大型高身組合櫃，選用淺色木紋面板，令單位更感光猛。玄關位置的收納櫃預留小枱面，方便住戶放置出門常用的口罩、鎖匙等小物件，並預留鞋櫃位，可以擺放各類鞋履，設計比較貼心。

樓層高度3.3米 空間感不俗

進入客飯廳，左方為開放式廚房，設長形料理枱面，選用米白及深木色廚櫃面板；廚房設電磁爐、雪櫃、微波爐及洗衣乾衣機等基本家電。另廚房牆身中間設有小窗戶，可增強單位對流通風，減少油煙。客飯廳呈長形，開則四正，長約3.5米，闊約2.5米，易於擺放家俬。客廳外連22方呎露台。

單位採套房設計，睡房空間亦算舒適，面積約50方呎，設有落地玻璃窗，助增加室內光線。房內設有浴室，設計以米白色配搭香檳金為主調，牆身鋪上雲石面，感覺時尚優雅。浴室設有窗戶。

另可留意的是，項目地下及1樓設有商舖，2樓為住客會所，面積190方呎，有基本康樂設施。項目不設住客車位，駕車人士或需租用鄰近停車場的車位。

提供小型會所 不設車位

此外，項目被舊樓包圍，相信入伙時單位景觀以樓景為主，另鴨寮街部分路段環境或較嘈雜，準買家亦要留意。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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