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2022年6月29日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
內地客蝕2750萬沽君臨4房戶 7年前逾億元一手買入 現9000萬售出
王嘉爾天璽3房叫租低過2019年
5月官方樓指轉跌0.34%
映岸上樓書 標準戶283呎起 預計短期內開示範單位開價
去年流標 東涌配電站收31份意向
內地縮短隔離 濠賭零售股大升 分析：僅短線利好 長遠還看刺激措施
憧憬業績改善 攜程曾飈逾20%
內地客多不過夜 縮短隔離欠吸引
加息等利淡 美銀降地產股目標價
貿發局線上展銷平台 助小企遙距吸客
ETF通7月4日開通 盈富等4港ETF納入 少於預期
梁鳳儀：藉大數據AI識別失當行為
騰訊3億回購 股價仍挫3％
潘杰賢澄清 買台蘋不涉中資
折讓配股套7.8億 國美股價急插13%
地緣政治影響 畢馬威：中企傾向回A
兩新股今明參戰 天齊鋰業勢成新股王
六福上年多賺36% 目標3年內利潤創新高
旺旺去年純利微增1% 派息飈1.7倍
G7聲明替俄油設上限價 沙特阿聯酋難增產 油價續升逾1%
大中華收入跌兩成 Nike股價早段挫5%
俄富豪禁售資產加劇升勢 英豪宅4個月漲5%
徐風：日圓貶值日 買入日股時？
盧楚仁：商品價格跌 經濟有望復蘇
技術取勝：鄭煤機宜守9元待突破
劉思明：出行起飛 體育用品股動起來
周顯：投資不能耍帥
湯文亮：若驚樓價跌 買新盤揀最暢銷
喜．揚主打細單位 近港鐵兩站
改舊區形象 深水埗漸變身文青勝地
施羅德：股債下跌風險仍高 建議增持現金 商品可對冲通脹
周顯：投資不能耍帥
【明報專訊】話說有一間Game公司，當然算是新經濟，集資了幾千萬元發展產品，本來大有前途。
相關字詞﹕
投資二三事
周顯
財經專欄
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內地客蝕2750萬沽君臨4房戶 7年前逾億元一手買入 現9000萬售出
王嘉爾天璽3房叫租低過2019年
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