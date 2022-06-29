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徐風 隨風投資

投資策略

徐風：日圓貶值日 買入日股時？

【明報專訊】全球通脹嚴重，各國央行都快速加息嚴陣以待，不過中國及日本則是兩個異類。中國因疫情封城令第一季經濟增長及通脹放緩，所以仍有「子彈」利用各種措施刺激經濟；至於日本則因經濟復蘇步伐緩慢，消費疲弱，通脹同樣不高。於是，當各國收水之時，日本繼續用寬鬆的貨幣政策刺激經濟，導致日圓大幅回落，兌美元一度跌穿自2002年的低位，達136的水平。

對一般人來說，日圓「大平賣」，可以考慮先行兌換日圓，令未來去日本旅行購物時成本更低；也有一些投資者計劃在日圓貶值期間投資日股。

日圓「大平賣」 國民愛買股票

事實上，當日圓貶值時，日股一般都會上升。市場解釋是由於當地投資者認為持有的日圓會因貶值而令購買力削弱，但將資金放進銀行又幾乎沒有利息，故考慮購入資產以對冲通脹。與中國及香港人一般傾向買「磚頭」有別，由於日本高度城市化，加上人口持續下跌，以及1980年代末樓市泡沫爆破記憶猶新，市民購入多家樓房意願不大，樓價難有增長空間；同時日本官方也持續購買日股ETF支撐股市，投資者通常會選擇買入流動性更佳的股票。

2013年安倍晉三成為日本首相，推出「安倍經濟學」，讓日圓持續貶值刺激經濟後，日圓貶值與日股升值的相關度開始大幅提高，也讓投資者認為，每當日圓貶值，就是買入日股之時。不過這個「常識」在過去兩年被打破。2021年起日圓開始逐步貶值，但日股走勢則大致平穩，與過去的走勢有異。除了環球市場近期表現不佳外，市場也開始擔心即使日本政府持續買入ETF及債券，也難以在疫情導致人口流動受阻的情况下刺激經濟，都影響日股表現。

759優品360受惠日圓貶值

如果投資者仍然看好日本經濟及日本股市的話，在港股中「尋寶」的機會較少，主要是尋找日圓貶值受惠股，如進口日本零食的CEC國際（0759）及優品360（2360），純日本概念的Dynam（6889）主營業務為彈珠機，業務較冷門，而經營Uniqlo的母公司迅銷（9983）則因全球化營運，日圓貶值對公司影響不大。至於ETF方面，僅有一隻針對日股的華夏日股對冲（3160），但成交非常稀疏。

至於在美股投資日本概念股則較為豐富，包括Sony（美：SONY）、豐田（美：TM）甚至任天堂（美：NTDOY）等著名日本企業都可以投資，也有流動性較高的日股ETF。

不過需要注意的是，投資美國以外的海外指數ETF時，要觀察其有否對貨幣做對冲。以兩隻在美國上市的日股ETF-iShares MSCI（美：EWJ）及日股ETF-iShares MSCI外匯套期（美：HEWJ）為例（見圖），前者沒有做日圓對冲，而後者有，可以見到，EWJ由2021年9月最高達72.45美元，至周二收報53.23美元，跌幅接近27%；但HEWJ同樣在2021年9月達到41.2美元高位，周二收報37.63美元，跌幅僅約9%。

做匯率對冲日股ETF 跌幅較小

為何有對冲的日股ETF跌幅較小？因為2021年9月日圓兌美元為111，到今年6月已低見135，跌幅達到21%，沒有做日圓對冲的ETF，或直接購買日股，投資者就要「硬食」日圓跌幅；如果有做貨幣對冲，則會更準確反映日股走勢變化。然而，ETF做對冲畢竟也有成本，故此與目標指數的追蹤誤差（Tracking Error）也較大，這都是投資日股時需要考慮的事。

[徐風 隨風投資]

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