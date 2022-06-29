G7聲明替俄油設上限價 沙特阿聯酋難增產 油價續升逾1%

美國諮商會公布，6月消費者的12個月通脹預期達8%，是1987年8月以來最高。「科技股女股神」Cathie Wood昨表示，美國已經處於經濟低迷，並承認低估了通脹的嚴重性。不過她重申，美國經濟面臨的更大風險是通縮。美股三大指數早段向上，但午夜前轉跌，納指跌逾1%。

德總理：團結一致 阻俄戰勝

G7表示，正考慮的一系列限制油價方法，包括可能全面限制俄羅斯的海上石油運輸服務，除非其價格在G7所訂的上限或以下。G7的構思，是通過限制西方為俄羅斯石油出口提供的航運服務、保險和融資，來執行價格上限。根據該計劃，上述服務只會提供給遵守價格上限的進口商。

主持峰會的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）稱，這構思雄心勃勃，很多事情落實需要很多工作。他說，G7發出了團結一致的信號，所有成員國都同意俄羅斯「不能贏得這場戰爭」。

G7成員國愈來愈憂慮烏克蘭戰爭正影響其經濟。朔爾茨稱，能源價格上漲正危及許多國家的安全和穩定。儘管G7對俄羅斯能源進口施加限制，但能源價格飈升仍然令俄羅斯受惠。不過部分官員警告，執行價格上限的計劃非常複雜，細節尚待敲定，並須獲業界及非G7國家支持。該計劃亦可能在歐盟內部面臨挑戰，因為它須獲歐盟全部27個成員國的支持。

此外，G7也尋求為俄羅斯的天然氣價格設限。美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員Jeffrey Schott此前警告，G7要為俄羅斯短期內完全截斷天然氣供應做準備。他指G7可應付石油供應減少，因全球仍有其他供應，不過一旦天然氣供應遭截斷，將會對歐洲經濟產生嚴重後果，目前俄羅斯已大幅削減輸往德國及烏克蘭的天然氣，完全關閉天然氣管道並非不可想像。

油組與盟友（OPEC+）將於本周三、四舉行會議，預期將按計劃提升8月的每天產量，並準備結束為期兩年的石油供應配額制。華盛頓諮詢機構Rapidan Energy Group稱，無論會議結果如何，目前只有沙特和阿聯酋有閒置產能。根據國際能源署（IEA）的數據，這兩國每天共有約220萬桶閒置產能，約佔全球供應量2%。

高盛：布油料升至140美元

法國總統馬克龍周一被記者拍到在G7峰會向美國總統拜登表示，阿聯酋向他透露其產能已達最高水平，而沙特只能輕微增產。阿聯酋隨即澄清，最高水平僅指其OPEC+的產量配額，但外界仍憂慮該國與沙特的增產能力。

高盛首席大宗商品策略師Jeff Currie此前重申，油氣領域投資不足將繼續令油價攀升，預期布油價格今夏將高見每桶140美元。申報文件顯示，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）繼續增持西方石油（美：OXY），對該公司的持股比例增至16.4%。

（綜合報道）

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