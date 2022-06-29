六福上年多賺36% 目標3年內利潤創新高

同店銷售負轉正 內地電商業務升逾六成

六福集團昨日股價收報19.16元，升6.3%。在六福之外，較早前公布全年業績的周大福（1929）及景福（0280）俱見盈利增長，當中尤以景福增幅最大，盈利增逾倍（見表）。至於六福方面，年內收入錄117.4億元，按年增加32.5%。主要收入來源的零售業務受強勁的黃金銷售帶動，按年升近五成至74.07億元。當中黃金及鉑金銷售按年增48.6%，銷售額達55.27億元，佔整體銷售過半，但黃金產品毛利率漸趨正常，令毛利率下降4.3個百分點至17.7%。

集團整體同店銷售由負轉正，按年增45.4%，當中港澳的同店銷售增長42%，內地則增40.1%。集團於港澳及海外地區收入按年升逾四成至50.32億元，溢利大升近1.5倍，錄1.87億元，內地收入按年升26.3%至67億元，佔整體收入近六成，溢利升25.2%，錄15.63億元。當中，內地電子商務業務按年上升逾六成至13.56億元，佔內地零售收入過半。

集團指出，香港及內地於今年初的疫情反覆，3至4月的整體同店銷售因此再度錄得下滑。在新一輪消費券推出後，4月至6月21日在港澳銷售重錄輕微升幅。惟內地的整體同店銷售於同期則錄得約15%的跌幅。內地逐漸放寬封控措施，以及政府推動消費政策下，集團來年以收入達雙位數字升幅為目標，並期望於3年內利潤可創新高。