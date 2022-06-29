兩新股今明參戰 天齊鋰業勢成新股王

博維智慧科技近半集資額拓大灣區

澳門企業IT解決方案公司博維智慧科技今起招股，擬把集資所得的43%用於拓展大灣區發展，集團創始人兼主席周家俊表示，公司佔澳門的市場份額逾25%，惟認為澳門業務發展已「陷入樽頸」，因此計劃主力把資金投放在「橫琴粵澳深度合作區」以及廣州南沙區，將在此投資更多項目。新股認購方面，綜合多家券商數據，玄武雲（2392）暫時「跑出」，超額認購逾12倍，「B股」潤邁德醫療（2297）及魯商服務（2376）僅獲足額認購，昨首日招股的中康控股（2361）則未見足額認購。

此外，金融壹賬通（6638）公布，擬以介紹方式於主板雙重主要上市，不發行新股，將於下周一（7月4日）掛牌，每手500股，每股美國存託憑證（ADR）代表3股港股。公司表示，在香港及紐交所擁有雙重主要上市地位屬「合宜且有利」，令公司能同時在兩個股票市場集資，相信於香港上市可配合公司在中國的業務重心，對集團發展至為重要。

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