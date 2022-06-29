經濟

折讓配股套7.8億 國美股價急插13%

【明報專訊】近年積極配股的國美零售（0493），昨開市前宣布以「先舊後新」方式配售約19.63億股，每股作價0.4元，較周一（27日）收市價0.455元折讓12.1%，集資約7.76億元。消息拖累國美股價低開8.7%後，全日插逾13%至0.395元，跌穿配售價。比較上一次於2021年3月初配股，今次配售規模相若，惟套現金額大打折扣，主要由於期內股價已累挫逾八成。

明報記者 蔡穎霖

國美指出，今次配售股份相當於公司目前已發行股份約5.81%，以及擴大後已發行股份約5.49%。至於今次配股集資所得，將用於償還債務及作為營運資金，包括擴展線上及線下雙平台業務。配售及認購完成後，國美管理層及一致行動各方持股將由58.68%下降至55.46%。

年半內第二次 股價期間瀉逾八成

事實上，國美去年3月初才進行一次配股，當時也透過「先舊後新」方式配售22.8億股，每股作價1.97元，集資44.49億元。雖然今次配售股數較之前少約13.9%，集資金額卻差距逾八成，主要因為近年多番進行配股、增發等動作，每次股價均受到沽壓（見圖），拖累股價以至配售價愈來愈低。比起2021年3月高位2.38元，截至昨天收市，國美股價已大挫83.4%。

今次配股以前，國美在今年初已「蠢蠢欲動」。今年4月中，公司建議以「10合1」的比例發新股，翌日股價急跌15.2%。事隔一個月，公司宣布因應內地疫情導致市况動盪，決定擱置股份合併，直至昨天再有「新搞作」。

資本負債比率降至67%

除了配股以增加流動資金，國美去年更與創辦人黃光裕達成「以股代租」協議，透過每股作價2.11元發新股，支付178.65億元人民幣租金。翻查國美年報，公司2020年的資本負債比率一度高達九成。經過頻頻操作後，國美2021年的資本負債比率已降至67%。

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