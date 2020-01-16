ETF通7月4日開通 盈富等4港ETF納入 少於預期

明報記者 歐陽偉昉

兩地證監會已在5月27日公布納入ETF條件，本港ETF須有九成權重投資在港交所上市股票才獲納入南向通，亦剔除反向和槓桿ETF，市場原已預期較少港股ETF可獲納入。昨日公布的南向ETF名單，未有包括符合17億元資產淨值要求的恒生指數ETF（2833）、恒生科技ETF（3032）。另外，是次納入的ETF皆追蹤主要指數，未有任何一隻主題式ETF獲納入。

83隻內地ETF納北向交易

港交所同時公布，將有83隻內地ETF獲納入北向交易，也較市場預期約100隻為少；50隻在上交所掛牌，33隻在深交所掛牌，包括追蹤滬深300、中證500等市值型指數，以及追蹤汽車、新能源、生物科技等主題型ETF。港交所表示，其後將定期每6個月檢視合資格 ETF名單。

兩地證監會在公告表示，已就ETF通涉及的跨境監管合作、投資者教育合作等安排達成共識，雙方將繼續推行ETF通的投資者教育和投資知識傳播工作，加強執法合作，打擊各類跨境違法違規行為，及時妥善處理重大或突發事件，維護互聯互通正常運作秩序，保護投資者合法權益。目前ETF通相關的業務規則、操作方案及監管安排均已確定，技術系統已準備就緒。

歐達禮：突顯港連繫國際內地角色

公告要求兩地交易所、證券交易服務公司及登記結算機構履行職責，開展ETF通業務。香港證監會行政總裁歐達禮表示，ETF通是一個重要的里程碑，是互聯互通首度擴展至股票交易以外的領域，將能促進香港發展成為ETF樞紐，突顯本港在連繫國際資本與內地市場方面的角色。