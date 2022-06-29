貿發局線上展銷平台 助小企遙距吸客

【明報專訊】香港貿易發展局計劃，將於七一推出混合模式展覽平台「EXHIBITION+」，參展商可同步線上線下推銷產品，平台每次收費3000元，目前買家3000人。香港貿發局副總裁張淑芬表示，港府防控措施對貿易展而言「確實唔着數」，令部分海外買家及參展商卻步，但當局一直與海外各商會保持聯繫，普遍稱當香港解除所有檢疫措施時，便會立即來港參展。
張淑芬稱，本港經歷逾兩年疫情，不少實體展覽、大型會議等相繼轉移至網上舉行，目前全球包括香港亦正從疫情中復蘇，大部分買家透露在疫情後，除參與實體展外，亦有意結合線上線下的混合展。
張形容， 混合參展模式是市場的大趨勢，兩者之間相輔相成，希望今次以低價優惠鼓勵更多中小企轉型， 透過線上平台接觸各地買家。她又透露，即將在7月5日開幕的國際採購匯，首次與該平台結合推廣產品，目前已確定有1700個參展商，平台買家數目近3000人，隨着展期逼近，料買家將持續增加。
「EXHIBITION+」展覽模式下，在實體展一個月前，展商可開始在平台向買家展示產品，以助買家提早了解商品。在實體展期或前後各一星期，買賣雙方均可透過平台主動搜尋生意對象，或檢視由人工智能推薦的潛在合作伙伴，向其發出會議邀請。
透過該平台，在實體展後一個月內，展商仍可繼續收到買家的採購查詢。