內地縮短隔離 濠賭零售股大升 分析：僅短線利好 長遠還看刺激措施

明報記者 蕭嘉聰

內地政府一直實施嚴格的入境管控措施，今次放寬帶動內地航空旅遊、零售相關股表現，其中攜程（9961）昨收市大升16.5%，復星旅遊文化（1992）及華住集團（1179）亦分別升14.4%及13.4%，三大內地航空股亦升5%至10%不等。

恒指午後扭跌 收升189點

隨着內地踏出放寬第一步，市場亦憧憬香港下月可望放寬入境措施，本地零售相關股同樣炒高，莎莎（0178）昨最多升逾12%，收市仍升7.7%，九倉置業（1997）亦升逾4%，濠賭股亦全線向上。

恒生指數昨日午後由跌轉升，收市報22,418點，升189點或0.85%，連升4日累升1410點，跟科指和國指一齊創兩個多月新高。科指曾升最多1.28%，收市升0.61%，報5103點。國指曾升最多1.29%，收市升0.98%，報7893點。

耀才：內地航空餐飲直接受惠

耀才證券研究部總監植耀輝認為，昨日消息一出，疫情相關股隨即彈起，不過接下來再度放寬措施的步伐要再觀望，相信只有短期提振作用，推出其他實際刺激經濟措施，才可長遠利好股市氣氛。他又指港股已連升4天，外圍因素亦有很大變數，預計22,500點以上阻力會更大。

昨日多個板塊彈起，植耀輝認為，三大航空股或內地餐飲股可直接受惠措施，而濠賭股在短期內賭收未必有明顯改善，加上澳門疫情持續，昨只是短線利好股價。至於本地零售股如莎莎，除了疫情因素，本身業務亦面對一定挑戰，建議審慎投資。

人幣轉強 離岸價見6.6686

措施帶動港股同時，人民幣昨日亦即時轉強，離岸人民幣一度升穿6.67水平，高見6.6686，是6月16日以來最強。在岸人民幣昨亦最多升至6.6747，是6月21日以來最強。外電引述分析預計，人民幣因應消息而上漲只是短期效果，但措施放寬後可帶來正面影響，相信只要不再出現更多新冠病毒變種，內地將慢慢放寬入境措施。

分析又稱，內地放寬措施有機會消除市場對內地經濟增長放緩的憂慮，加強市場信心，從而支撐人民幣價格，但由於步伐十分緩慢，相信只是短期效果。