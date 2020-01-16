映岸上樓書 標準戶283呎起 預計短期內開示範單位開價

佳悅最快今日開價

映岸全盤提供262伙，標準戶實用由283至412方呎，涵蓋開放式至2房連儲物房戶型，另設特色戶，項目預計關鍵日期為2024年2月，樓花期約20個月。項目最細的標準單位，位於各標準樓層的E室及G室，實用均為283方呎，分別採1房及開放式間隔。值得留意的是，標準樓層的G室雖採開放式間隔，但起居室開則呈曲尺型設計，估計戶主可自行間出睡房。

對於毗鄰的佳悅同期推盤，並揚言開價「有驚喜」，負責銷售的恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，各項目有不同條件及質素，難以正面比較，會考慮映岸坐向、景觀等條件，及參考同區其他新盤開價。

飛揚周六次輪銷售80伙

另外，恒地（0012）樓花期約2年的大角嘴利奧坊．壹隅，昨加推68伙，實用由206至447方呎，折實售價512.9萬至1237.4萬元，折實呎價21,395至27,683元。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，項目定於周六發售18伙，折實512.9萬元起。同系恒地紅磡大型新盤必嘉坊．曦匯，市傳昨日次輪沽出14伙，計及項目上周末首輪售出單位，累沽約140伙。

新界新盤方面，樓花期約21個月、由長實（1113）及新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚，落實周六即回歸日翌日次輪開售，共涉80伙，其中72伙以價單開售，另8伙頂層連天台特色戶同日起招標。至於定於明日開售的將軍澳日出康城凱柏峰I，截至昨日下午8時，累收逾5600票，以首輪售238伙計，超額逾22倍，項目將於今日下午1時截票。

七一前夕，市場多個豪宅新盤錄得大額成交，其中入伙近3年、新地旗下南昌站匯璽III，相隔半年再錄一手成交。成交紀錄冊顯示，彗鑽匯10樓A室，實用1629方呎、3房雙套連儲物室間隔，向西南，享維港海景，昨日以4805.55萬元招標售出，實呎2.95萬元。

[香港地產]