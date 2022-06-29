5月官方樓指轉跌0.34%

業界料因加息陰霾新盤搶客

各類單位售價方面，A、B及C類中小型單位最新售價指數報387點，按月跌0.44%；D及E類大型單位售價指數連升兩個月，最新報320點，按月升1.59%。不過，租金指數首5個月跌幅大於售價指數，5月份租金指數最新報177.3點，按月持平，按年跌0.56%，而今年首5個月，租金指數已累跌2.96%。

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒稱，多個新盤推出，與二手盤競爭，令部分地區二手樓價受壓，而政府放寬防疫措施後，樓市表現靠穩，如沒有再出現大規模疫情而收緊防疫限制，下半年樓市將會明顯反彈。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，5月份指數反映4月中旬至5月上旬，疫情穩定並放寬社交距離，刺激新盤大舉開售，為二手市場帶來競爭；加上5月初美國宣布加息半厘，窒礙入市動力，預期6月份樓價仍偏軟，跌幅恐擴大至0.5%，預期上半年樓價最終將跌近3%，未能收復首季失地。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，下半年樓價升5%至7%，由於新班子上任後有機會重新檢視防疫政策，若香港成功通關，料可加快經濟復蘇，帶動樓市，將較上半年樂觀。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明預料，下半年一手成交約1.02萬宗，較上半年升約1.125倍，即全年約1.5萬宗；下半年二手成交量料錄約2.7萬宗，較上半年升近29%。布預計，下半年未通關前全年樓價仍升約5%。

[香港地產]