王嘉爾天璽3房叫租低過2019年

內地生合租雲匯 付一年26萬租

現年28歲的王嘉爾於香港出世，來自運動員世家，父親是前國家隊佩劍運動員及教練，及後任職香港劍擊隊總教練，母親周平則是上海人，為前體操國家隊員，王嘉爾曾以12歲之齡參加全運會，贏得劍擊金牌。及後王嘉爾加入韓國三大娛樂公司之一JYP，2014年在韓國以男子組合GOT7成員出道，近年轉內地發展，參加內地多個大型綜藝節目而爆紅。

另方面，市場再錄內地生來港租樓個案，中原地產分區營業經理周偉航表示，大埔白石角雲匯7座中層B1室，實用628方呎，3房間隔，以2.2萬元租出，實用呎租35元。租客為兩名內地生，先付一年租金逾26萬元。業主2019年1076萬元購入，租金回報約2.5厘。

[香港地產]