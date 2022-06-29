內地客蝕2750萬沽君臨4房戶 7年前逾億元一手買入 現9000萬售出

明報記者 林尚民、容婌維

資料顯示，君臨天下2座極高層A室，實用1699方呎，4房間隔，望維港景，連兩車位上月底登記以9000萬元易手，實呎52,972元。原業主名字以普通話拼音，料為具內地背景人士，2015年3月以1.05億元一手購入，帳面貶值1500萬元或約14%。不過，由於原業主當年須付樓價23.5%買家印花稅及雙倍印花稅，即涉2467.5萬元，即使扣除當年發展商為買家提供50%買家印花稅及雙倍印花稅現金回贈，估計實蝕約2750萬元或26%，是次為近年九龍站同類二手罕見蝕讓個案。

澳門客沽凱旋門 不足3年跌兩成半

事實上，九龍站一帶過往獲不少內地客追捧，但近期先後錄得蝕讓或低價成交。資料顯示，凱旋門映月閣極高層A室4房單位連車位，實用面積1281方呎，本月初以5300萬元易手，實呎41,374元，據悉單位原叫價7000萬元，現成交價較叫價大劈1700萬元或24%。資料顯示，單位原業主為潘暖荷、吳驥年等，分別為澳門新建業集團創辦人吳立勝之妻子及兒子，2005年以約2886萬元連車位購入，帳面獲利2414萬元或近84%。

皓畋2房1280萬沽 6年近平手離場

值得一提，潘暖荷、吳驥年等過往亦持有區內其他物業，如凱旋門同座同面積但高兩層的A單位連車位，早於2019年9月，即反修例風波期間，以7180萬元售出，該單位買家登記中、英文名字均與今次以5300萬元購入單位之買家相同，料為同一人，若對比兩個單位成交價，今次售價較不足3年前同類單位售價大跌1880萬元或26%。

據區內代理稱，買家與原業主一樣具澳門背景，原業主亦向代理指單位是售予一名「朋友」，故未知今次成交價大跌是否涉及其他因素。

另外，何文田新晉豪宅皓畋再有減價盤成交，中原地產副分區營業經理司徒嘉惠表示，皓畋5座高層F室，實用面積587方呎，2房間隔，望開揚都市景，以1280萬元沽出，實呎21,806元。原業主2016年9月以約1222萬元一手購入，持貨近6年，帳面獲利58萬元離場或近5%；惟使費後料僅近乎平手離場。

[香港地產]