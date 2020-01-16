90 REPULSE BAY 5號屋4.4億成交

實呎7.8萬 逾一年首宗成交

成交紀錄冊資料顯示，90 REPULSE BAY ROAD 5號洋房，昨日以近4.43億元售出，若以洋房實用5678方呎計，實呎7.8萬元，洋房亦設有976方呎平台及291方呎花園。按成交紀錄冊資料，買家選用360天付款，若提前於180天內清付樓價，可享567.8萬元現金回增。整個90 REPULSE BAY ROAD合共提供11幢洋房，2018年6月至今，4年來累售10伙，套現近48.54億元，目前只餘一伙待售。

柏蔚山頂層複式9317萬沽 實呎逾5萬

另新世界（0017）旗下入伙約4年的北角繼園街柏蔚山，亦錄近一年半首宗一手成交，單位為2座33樓及35樓C室複式戶，實用1856方呎，4房雙套房連儲物室間隔，成交價9317.1萬元，實呎50,200元；買家選用60天現金付款。發展商稱，項目所有分層單位已全數沽清，僅餘兩伙複式戶待售，項目累售609伙，佔可售單位逾99%，套現逾158億元。

此外，累售5伙、套現逾3.5億元華懋薄扶林碧麗軒，最新再開放全新連裝修複式示範單位予有興趣買家預約參觀，該全新現樓示範單位為單位03，位於地下及1樓，實用面積1829方呎，3房3套間隔，另連370方呎私人平台及183方呎花園。