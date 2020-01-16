映岸提速推 日內上樓書開示範單位 回歸日連前夕新盤混戰 涉逾760伙

【明報專訊】一手市場氣氛熱鬧，深水埗新盤戰一觸即發，繼早前已開售的鴨寮街單幢樓花盤喜．揚後，佳寧娜地產與宏達控股合作的深水埗海壇街佳悅昨日上載樓書，提供115伙，料最快明日公開示範單位及開價。至於早前「只聞樓梯響」、香港小輪（0050）與市建局合作並由恒地（0012）銷售的通洲街映岸，今日突舉行記者會，料日內上載樓書及開放示範單位。此外，多個新盤將於25周年回歸日（周五）及前夕（周四）推售，兩日共涉約764伙（見表）。
明報記者 陳寶恩、容婌維
其中於周四首輪開售首批238伙的信置（0083）及嘉華（0173）等將軍澳日出康城凱柏峰I，發展商表示，項目過去4日累收約4500票，超額認購逾17倍，將於明日中午截票。至於昨天剛上載樓書的佳悅，位於深水埗海壇街225號，屬單幢住宅，提供115伙，預計關鍵日期為2023年12月31日，樓花期長約1年半。
佳悅最快明開價 開放式178呎起
大廈住宅單位設於3至29樓，地下及1樓設有商舖，2樓設有康樂設施。項目3樓為特色戶樓層，共有5伙，實用面積178至268方呎，連42至269方呎平台。有個別單位平台比單位內籠面積大，例如3樓E室，實用面積190方呎，開放式間隔，外連269方呎平台。至於全盤最細單位是3樓A室，實用面積178方呎，連109方呎平台，屬開放式戶。
標準戶樓層一層共有5伙，分兩部升降機；單位實用面積199至289方呎，包括兩伙1房戶及3伙開放式戶。面積最細是A室，實用面積199方呎，開放式間隔。至於29樓的是連天台特色戶，實用面積199至289方呎，連85至160方呎天台。
映岸方面，恒基物業營業（一）部總經理林達民早前透露，項目預計關鍵日期為2024年2月，樓花期約21個月；項目由兩座住宅大廈組成，共提供262伙，實用面積約261至570方呎，戶型涵蓋開放式至3房戶，當中1及2房佔全盤約85%。
海日灣回歸日推售444伙
據本報統計一手住宅物業銷售資訊網資料，七一回歸日及前夕共兩日，市場有約17個新盤推售，涉及共約764伙供應，當中大部分屬於早前已推出的新盤。除上述凱柏峰I外，億京旗下入伙約兩年的大埔白石角海日灣，昨加推銷售安排，於七一當日開售合共444伙。銷售安排顯示，海日灣I將於七一開售160伙，其中89伙以價單發售，另71伙同日起招標。至於海日灣II開售284伙，其中194伙以價單發售，另90伙同日起招標。值得留意的是，項目設有「先租後買」付款方案，上述444伙有93伙已經租出，現有租客將有認購權購買上述單位。