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經濟
2022年6月28日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
騰訊大股東「反口」 將分段減持套現 另悉售京東 分析料減持規模小於去年
主要收入來自騰訊 料Naspers暫不會沽清
官媒發文引述學者 內地次季GDP最多增2%
傑富瑞料國泰每月燒錢減至少於5億
定按息上調0.5厘 加幅歷來最大
恒大被入稟申請清盤 涉違房車寶回購條款
融創6月底到期境內債 擬再推遲支付
周焯華涉入股24公司經營「賭底面」 暗號「營運」示意枱底加碼下注 另設公司招攬賭客變股東
5新股同期招股「爭食」 孖展未見熾熱
歐舒丹純利創新高 末期息增近八成
優品360擬特許經營攻內地
聯交所譴責明發4董事 「故意不履行上巿規則」
中國廣電推5G服務 月費118起
銷售成本增逾半 毛記上年蝕1632萬
G7協商俄油價設限 減通脹衝擊 業界憂俄大削供應 反推高油價
付款渠道被封 俄外幣債「違約」
加密幣基金3AC被爆債務違約
徐風：大股東沽騰訊的原因
劉宇亮：汽車股爆升 吼4S股追落後
梁天卓：電視看得多 BB會變傻嗎？
何民傑：博物館開源有法
技術取勝：銀娛45元沽壓較大
劉思明：港股牛氣埋隱憂 航空相關博起飛
周顯：政府政策 不利高檔券商
湯文亮：「逼婚法」比禁墮胎更激
映岸提速推 日內上樓書開示範單位 回歸日連前夕新盤混戰 涉逾760伙
90 REPULSE BAY 5號屋4.4億成交
將中3房1768萬破頂 3年平手離場
永義放售漆咸道北重建項目 市值5.5億
MegaBox料暑假生意額增兩成
羅珠雄2600萬沽觀塘工廈 4年帳蝕200萬
技術取勝：銀娛45元沽壓較大
【明報專訊】港交所中線上試425元（圖）
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