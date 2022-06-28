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梁天卓 經濟學爸

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梁天卓：電視看得多 BB會變傻嗎？

【明報專訊】父母應否讓BB看電視？這是不少父母都會爭論的一個問題。一方面，凡事以自己為先的爸爸為了爭取私人休息時間，認為BB看電視沒有什麼大不了；但另一方面，任何事都以BB為先的媽媽卻擔心「電視看得多，BB會變傻」！

單看數據似礙學業 忽略父母背景

媽媽們這時候通常都會上網做「研究」。她們會發現什麼樣的研究呢？

隨便上網找找，你大概可以找到有網站說某某醫生表示：「0至2歲的嬰兒不適合看電視。寶寶看電視會讓其適應快節奏的畫面，可能會導致在日常生活中的穩定與專注力變差。」這時候媽媽們就會大聲對爸爸說「不」！

問題是，這結論是否基於研究？即使它背後有研究支持，那些又是什麼研究？

作為一個經濟學者，「電視看得多，BB會變傻」兩者是否有因果關係是一個實證研究的問題。如果單看數據，你可能會發現電視看得多的BB往後的學業成績一般較差。問題是，這可以是由於讓BB多看電視的父母與不讓BB看電視的父母本身背景大有不同。換句話說，單單看這種數據並不足以證明「電視看得多，BB會變傻」的因果關係。

要看兩者的因果關係，我們要撇除父母的因素。如何做到呢？在1940至1950年代，電視機開始在美國慢慢普及。不過，這個普及過程並不是一帆風順，有城市因為各項管制推遲了當地電視普及，於是美國各地的電視普及程度各有不同。

在一篇名為「Preschool Television Viewing and Adolescent Test Scores: Historical Evidence from the Coleman Study」的學術文章裏，兩名經濟學者利用這個因政策而導致各地電視普及率的差異，分析兩歲以下小童看電視會否影響他日後的學業。

簡單來說，這篇研究是比較兩個有各項家庭背景（種族、家庭收入、父母教育程度等）的小童，他們唯一的分別是他們住在兩個不同城市（一個電視較早普及，另一個較遲），然後比較他們往後的學業成績。這樣我們就可以看出看電視和往後學業成績的因果關係。

有研究指多看電視 學業反有微進

研究得出的結果出人意表，這兩名學者發現電視看得多，BB並不會變傻，相反，BB將來的學業更可能有微微的長進：

Our preferred point estimate indicates that an additional year of preschool television exposure raises average adolescent test scores by about 0.02 standard deviations. We are able to reject negative effects larger than about 0.03 standard deviations per year of television exposure.

以後當媽媽上網找研究支持她禁止BB看電視時，爸爸可以拿起這篇專欄對她說「不」！

中大亞太研究所經濟研究中心成員

facebook.com/economics3.0

[梁天卓 經濟學爸]

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