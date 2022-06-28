劉宇亮：汽車股爆升 吼4S股追落後

國常會確定加大汽車消費支持的政策，推出了一系列支持二手車流通的政策，包括取消二手車限遷、降低二手車經銷企業增值稅、二手車交易登記跨省通辦等，另有支持新能源汽車消費、完善汽車平行進口政策，從多方面部署一系列政策舉措，預計今年增加汽車及相關消費大約2000億元（人民幣，下同）。

穩產保供推動5月產銷恢復，廠商積極加庫迎接促消費政策春風，零售表現符合預期。5月乘用車產銷量按月明顯改善，穩產保供舉措效果逐步顯現。足以解釋汽車股大升原因，而一眾汽車4S股可成為追落後對象。

4S店是指集汽車銷售、維修、配件和資訊服務為一體的銷售店，即Sale, Spare Part, Service,Survey，龍頭股為中升（0881）、永達（3669）及美東（1268）。

對消費者來說，平行進口汽車簡化了流通環節，讓消費者以更實惠的價格購買進口汽車；汽車平行進口政策實現了國外產品在中國市場的同步上市，豐富了汽車款型，受到消費者的青睞，汽車4S公司定能從中受惠。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]