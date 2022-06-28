經濟
國際金融

G7協商俄油價設限 減通脹衝擊 業界憂俄大削供應 反推高油價

【明報專訊】路透引述美國一名高級官員的消息稱， 七國集團（G7）與其他國家及私營部門接近達成合作協議，準備對俄羅斯出口的石油價格設定上限，現正敲定相關內容，準備在周二宣布一連串新協調行動，以遏制俄羅斯獲取更多資金維持對烏克蘭戰爭，並緩和能源價格上漲對西方經濟體的壓力。不過能源業界警告，俄羅斯可能會大幅削減石油供應，以應對任何價格限制，甚至進一步削減對歐洲的天然氣出口。國際油價昨午夜前輕微向上。

美國5月耐用品訂單按月增長0.7%，遠高於分析師預期的0.1%升幅。美國的待完成二手樓銷售連跌6個月後，5月意外按月升0.7%。美國數據比預期好，美國10年期國債孳息率升至3.16厘，納指午夜前微跌。

旨在壓制俄收入

邀印度阿根廷等5國加盟

知情官員稱，意大利總理德拉吉在G7會議稱，為俄羅斯能源價格設限是必要的，以減少流向俄羅斯的資金，並消除通脹的主要來源之一。G7成員國的經濟產出，佔全球GDP接近一半。為加大對俄羅斯施壓，G7也邀請了俄羅斯原油的5個重要買家——印度、印尼、阿根廷、南非及塞內加爾的領袖參與周一的會議，以爭取更多國家加入協調行動。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐盟準備好與其合作伙伴就俄羅斯油價上限作出決定，但強調需要「清晰的願景」，並注意潛在的連鎖反應，希望確保目標是針對俄羅斯，而不是令各國生活變得更困難。

匿名美國官員向路透社稱，G7的雙重目標是直接瞄準俄羅斯的收入，特別是能源的收入，並盡量減少對G7及其他地區的溢出效應。一名歐盟官員稱，向俄羅斯實施能源價格上限，對第三國的好處多於歐洲，與會的5個國家正詢問實施的可行性，原則上降低能源價格是一個受歡迎的議題。

一名德國高級官員稱，正就如何實施上限「深入討論」，「我們正走在達成協議的正確軌道上」。歐盟5月同意分階段禁止俄羅斯的海上石油出口，但暫時允許繼續通過管道輸送原油。美國已禁止進口俄羅斯石油，而英國亦計劃今年底前終止進口。

不過，市場憂慮上述對俄羅斯的石油禁運措施，會進一步推高油價。國際能源署（IEA）警告，這些措施可能導致俄羅斯的原油產量，較俄烏危機爆發前減少四分之一。

新制裁對俄加關稅 禁黃金出口

美國官員表示，G7的新制裁將針對俄羅斯的軍事生產，並打擊其黃金出口。除了已被制裁的1000多家企業以外，還將對數百實體及個人實施制裁，多國企業將成為制裁目標，而數以百計的俄羅斯產品將被加徵關稅。

不過分析師認為，G7禁止從俄羅斯進口黃金，很大程度是象徵意義，因為制定行業標準的倫敦金銀市場協會（LBMA）早在3月已將俄羅斯黃金精煉商從其認可名單剔除，相關制裁實際上早已實施。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

騰訊大股東「反口」 將分段減持套現 另悉售京東 分析料減持規模小於去年
騰訊大股東「反口」 將分段減持套現 另悉售京東 分析料減持規模小於去年
主要收入來自騰訊 料Naspers暫不會沽清
主要收入來自騰訊 料Naspers暫不會沽清
官媒發文引述學者 內地次季GDP最多增2%
官媒發文引述學者 內地次季GDP最多增2%
傑富瑞料國泰每月燒錢減至少於5億
傑富瑞料國泰每月燒錢減至少於5億
定按息上調0.5厘 加幅歷來最大
定按息上調0.5厘 加幅歷來最大
恒大被入稟申請清盤 涉違房車寶回購條款
恒大被入稟申請清盤 涉違房車寶回購條款
融創6月底到期境內債 擬再推遲支付
融創6月底到期境內債 擬再推遲支付
周焯華涉入股24公司經營「賭底面」 暗號「營運」示意枱底加碼下注 另設公司招攬賭客變股東
周焯華涉入股24公司經營「賭底面」 暗號「營運」示意枱底加碼下注 另設公司招攬賭客變股東
5新股同期招股「爭食」 孖展未見熾熱
5新股同期招股「爭食」 孖展未見熾熱
歐舒丹純利創新高 末期息增近八成
歐舒丹純利創新高 末期息增近八成
優品360擬特許經營攻內地
優品360擬特許經營攻內地
聯交所譴責明發4董事 「故意不履行上巿規則」
聯交所譴責明發4董事 「故意不履行上巿規則」
中國廣電推5G服務 月費118起
中國廣電推5G服務 月費118起
銷售成本增逾半 毛記上年蝕1632萬
銷售成本增逾半 毛記上年蝕1632萬
付款渠道被封 俄外幣債「違約」
付款渠道被封 俄外幣債「違約」
加密幣基金3AC被爆債務違約
加密幣基金3AC被爆債務違約
徐風：大股東沽騰訊的原因
徐風：大股東沽騰訊的原因
劉宇亮：汽車股爆升 吼4S股追落後
劉宇亮：汽車股爆升 吼4S股追落後
梁天卓：電視看得多 BB會變傻嗎？
梁天卓：電視看得多 BB會變傻嗎？
何民傑：博物館開源有法
何民傑：博物館開源有法
技術取勝：銀娛45元沽壓較大
技術取勝：銀娛45元沽壓較大
劉思明：港股牛氣埋隱憂 航空相關博起飛
劉思明：港股牛氣埋隱憂 航空相關博起飛
周顯：政府政策 不利高檔券商
周顯：政府政策 不利高檔券商
湯文亮：「逼婚法」比禁墮胎更激
湯文亮：「逼婚法」比禁墮胎更激
映岸提速推 日內上樓書開示範單位 回歸日連前夕新盤混戰 涉逾760伙
映岸提速推 日內上樓書開示範單位 回歸日連前夕新盤混戰 涉逾760伙
90 REPULSE BAY 5號屋4.4億成交
90 REPULSE BAY 5號屋4.4億成交
將中3房1768萬破頂 3年平手離場
將中3房1768萬破頂 3年平手離場
永義放售漆咸道北重建項目 市值5.5億
永義放售漆咸道北重建項目 市值5.5億
MegaBox料暑假生意額增兩成
MegaBox料暑假生意額增兩成
羅珠雄2600萬沽觀塘工廈 4年帳蝕200萬
羅珠雄2600萬沽觀塘工廈 4年帳蝕200萬