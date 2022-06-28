銷售成本增逾半 毛記上年蝕1632萬

集團指出，儘管整體收益按年增加14.7%至6780萬元。數碼媒體、印刷媒體，及藝人管理為首的其他媒體業務，分別錄得虧損1660萬元、160萬元及20萬元。當中數碼媒體業務由盈轉虧，主要受到數碼媒體收益減少、毛利率下降、包括轉讓股份獎勵在內的員工成本增加所致。印刷媒體業務則持續虧損。其他媒體業務則受到毛利率下降，及電商業務開支增加，因此亦由盈轉虧。

預警疫情持續 業績將受影響

毛記數碼媒體期內收益減少，致出現虧損之外，毛利率亦受壓，更拖跌該集團的毛利率水平，由2021年度的36.7%，降至14.6%，大跌22.1個百分點。集團指，自2018年3月上市所得集資淨額約5350萬元，至今年3月底止餘下約1154萬元。其整體的資本負債比率，繼續保持在零水平。