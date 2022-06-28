聯交所譴責明發4董事 「故意不履行上巿規則」

主席黃煥明8別墅售兄弟未申報

聯交所表示，對4名董事作出譴責，包括黃煥明、黃慶祝、黃連春及黃麗水，其中兩名前執董須完成有關監管及法律議題的培訓。黃煥明牽涉在多項關連交易之中，包括在未申報的情况下批准出售8幢別墅予其兄弟，亦未採取足夠措施確保按公平合理價值出售；批准出售42幢別墅前並無進行專業估值；沒有避免與配偶兄弟的互惠貸款安排牽涉到利益衝突；未能確保集團在成都夢谷的權益得到充分保障等。

上述交易涉及的資金流曝光後，發現該公司的內部監控有缺失，包括沒制定利益衝突政策、無大額交易對帳程序、沒保留內部審計報告等。相關董事知悉或參與批准其中部分的協議或資金轉移，但未能就這些交易履行董事職責，也未能促使該公司遵守《上市規則》，亦沒有確保公司有充足而有效的內部監控系統。集團及上述董事承認各自的違規事項，並就違反《上市規則》一事與上市科達成了和解。