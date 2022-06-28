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5新股同期招股「爭食」 孖展未見熾熱

【明報專訊】沉寂多時的新股市場漸見起色，計及首日招股的中康控股（2361），連同昨起招股的潤邁德醫療（2297）和魯商服務（2376），今日有多達5家新股同時間「爭食」，惟孖展均未見熾熱。當中，綜合多家券商數據，潤邁德和魯商服務均未獲足額認購，玄武雲（2392）和最後一天招股的智雲健康（9955）分別獲7.6倍和4.5倍超購，較去年動輒逾百超購仍有一大段距離。

潤邁德今年有望收支平衡

內地健康洞察解決方案中康控股昨舉行上市發布會，集團董事長兼首席執行官吳鬱抒表示，內地健康產業及健康大數據正急速增長，加上人口老化下市場需求龐大，看好市場發展潛力。吳又指，集團客戶來自內地及海外，憑藉提供大數據庫的資料，可提高客戶的決策效率，建立醫療產品供應商的整個服務系統，強調大數據在這領域將發揮出大於其他行業的價值。

此外，內地醫療器械公司潤邁德醫療目前仍錄得虧損，集團創始人兼首席執行官霍雲飛表示，預計今年度有望達到收支平衡。問及集團未來若被納入醫保範圍，盈利會否受降價策略影響，霍表示，能否被納入醫保視乎內地當局對整個行業發展的策略，集團毛利率高，存在一定空間以適應未來的價格調整政策，加上被納入醫保後會帶來大量產品採購，相信對盈利起到正面作用。

塗鴉智能港雙重上市 定價輕微折讓

另一方面，申請來港雙重主要上市的IoT（物聯網）雲平台塗鴉智能（2391）（美：TUYA）昨宣布，國際配售與香港公開發售的最終發售價定為每股19.3元，較招股價上限22.8元低15%，較其美股前日收市價2.53美元（約19.7港元）則折讓不足2%。該股將於下周二（7月5日）掛牌。

明報記者

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