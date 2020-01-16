經濟

官媒發文引述學者 內地次季GDP最多增2%

【明報專訊】內地第二季經濟增長數據將在下月中公布，官媒《證券時報》昨刊登文章綜合經濟學家分析，預期內地第二季經濟按年將有1%至2%增長，上半年約增長3%，而下半年在財政、貨幣政策加強下，經濟恢復步伐將加快。內地第二季經濟受疫情打擊，總理李克強上月要求各地方部門採取措施，確保第二季經濟錄得正增長。

大行普遍料增0.5%至1.7%

李克強上月召開10萬人以上參與的穩定經濟大盤電話會議後，各級政府陸續推出退稅、消費補貼、放寬房市等措施。粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，隨着穩增長政策不斷發揮功效，5月份經濟有所恢復。他預計第二季GDP按年將有1%至2%增長，至第三和第四季增速有望恢復到5%，全年呈「V形」走勢。巨豐投資首席經濟學家邱曉華則指出，下半年GDP增長要到7%，才能達到全年增長5.5%的官方目標。

各大投行普遍預期內地第二季GDP按年增長只有約1%，更有機構預期按年收縮（見表）。花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖預期，第二季經濟增長1.7%，全年增長放緩至3.9%，不過認為最差情况已過。他預期內地會在年中繼續推出支持經濟措施，包括提早發行地方政府專項債券支持基建投資、推出消費補貼等，第三和第四季經濟增長可回復至4.8%和5.5%。貨幣政策方面，他預料會維持寬鬆，今年餘下時間人民銀行或再減息0.1厘，以及降準0.25個百分點。

易綱：續從貨幣總量發力撐經濟

此外，人行行長易綱接受央視訪問時表示，今年來內地經濟受疫情和外部衝擊等影響，面臨一定下行壓力，人行貨幣政策將繼續從貨幣總量發力以支持經濟復蘇。

他表示貨幣政策一直與支持實體經濟發展配合，廣義貨幣和社會融資增速與名義GDP增速基本匹配，保持流動性合理充裕，支持中小企業發展，以實現就業最大化目標。

相關字詞﹕易綱 GDP增速 經濟增長 貨幣政策 人民銀行 中國經濟

上 / 下一篇新聞

騰訊大股東「反口」 將分段減持套現 另悉售京東 分析料減持規模小於去年
騰訊大股東「反口」 將分段減持套現 另悉售京東 分析料減持規模小於去年
主要收入來自騰訊 料Naspers暫不會沽清
主要收入來自騰訊 料Naspers暫不會沽清
傑富瑞料國泰每月燒錢減至少於5億
傑富瑞料國泰每月燒錢減至少於5億
定按息上調0.5厘 加幅歷來最大
定按息上調0.5厘 加幅歷來最大
恒大被入稟申請清盤 涉違房車寶回購條款
恒大被入稟申請清盤 涉違房車寶回購條款
融創6月底到期境內債 擬再推遲支付
融創6月底到期境內債 擬再推遲支付
周焯華涉入股24公司經營「賭底面」 暗號「營運」示意枱底加碼下注 另設公司招攬賭客變股東
周焯華涉入股24公司經營「賭底面」 暗號「營運」示意枱底加碼下注 另設公司招攬賭客變股東
5新股同期招股「爭食」 孖展未見熾熱
5新股同期招股「爭食」 孖展未見熾熱
歐舒丹純利創新高 末期息增近八成
歐舒丹純利創新高 末期息增近八成
優品360擬特許經營攻內地
優品360擬特許經營攻內地
聯交所譴責明發4董事 「故意不履行上巿規則」
聯交所譴責明發4董事 「故意不履行上巿規則」
中國廣電推5G服務 月費118起
中國廣電推5G服務 月費118起
銷售成本增逾半 毛記上年蝕1632萬
銷售成本增逾半 毛記上年蝕1632萬
G7協商俄油價設限 減通脹衝擊 業界憂俄大削供應 反推高油價
G7協商俄油價設限 減通脹衝擊 業界憂俄大削供應 反推高油價
付款渠道被封 俄外幣債「違約」
付款渠道被封 俄外幣債「違約」
加密幣基金3AC被爆債務違約
加密幣基金3AC被爆債務違約
徐風：大股東沽騰訊的原因
徐風：大股東沽騰訊的原因
劉宇亮：汽車股爆升 吼4S股追落後
劉宇亮：汽車股爆升 吼4S股追落後
梁天卓：電視看得多 BB會變傻嗎？
梁天卓：電視看得多 BB會變傻嗎？
何民傑：博物館開源有法
何民傑：博物館開源有法
技術取勝：銀娛45元沽壓較大
技術取勝：銀娛45元沽壓較大
劉思明：港股牛氣埋隱憂 航空相關博起飛
劉思明：港股牛氣埋隱憂 航空相關博起飛
周顯：政府政策 不利高檔券商
周顯：政府政策 不利高檔券商
湯文亮：「逼婚法」比禁墮胎更激
湯文亮：「逼婚法」比禁墮胎更激
映岸提速推 日內上樓書開示範單位 回歸日連前夕新盤混戰 涉逾760伙
映岸提速推 日內上樓書開示範單位 回歸日連前夕新盤混戰 涉逾760伙
90 REPULSE BAY 5號屋4.4億成交
90 REPULSE BAY 5號屋4.4億成交
將中3房1768萬破頂 3年平手離場
將中3房1768萬破頂 3年平手離場
永義放售漆咸道北重建項目 市值5.5億
永義放售漆咸道北重建項目 市值5.5億
MegaBox料暑假生意額增兩成
MegaBox料暑假生意額增兩成
羅珠雄2600萬沽觀塘工廈 4年帳蝕200萬
羅珠雄2600萬沽觀塘工廈 4年帳蝕200萬