經濟

騰訊大股東「反口」 將分段減持套現 另悉售京東 分析料減持規模小於去年

【明報專訊】重磅股騰訊（0700）昨午突然公布，獲集團南非大股東Naspers（南非：NPN）通知，將「長期且有序地」出售透過子公司Prosus（荷：PRX）持有的騰訊股份，套現資金用於Naspers和Prosus的回購計劃。Naspers去年4月減持市值逾千億元騰訊股份後，曾承諾未來3年不再沽貨，此舉無疑等同食言，Naspers則強調獲騰訊表態支持。有分析認為，騰訊大股東今次減持主要基於自身因素，與騰訊前景無關，而且相信減持規模較去年小，因此影響或不太大。

明報記者 蔡穎霖

被指違禁售承諾 Naspers稱騰訊支持

騰訊昨早曾升逾4%，一度高見400.2元，是自今年3月以來首見「4字頭」；惟股價午後受消息拖累，全日轉跌1.6%，收報378.2元。資料顯示，Prosus最新持有約27.69億股騰訊，相當於28.82%的股權，不但遠多於集團創辦人兼主席馬化騰的約8.42%持股，股份市值更高達1.05萬億元。

另外，今年初騰訊宣布實物分派所持的大部分京東（9618）股份，Naspers昨日則表示會全數出售所獲的京東股份，預料套現逾280億元。Naspers及Prosus首席執行官Bob van Dijk表示，今次啟動股票回購計劃旨在為股東釋放更大的價值，希望藉此提高每股淨資產價值，同時希望重新平衡Naspers的資產基礎，轉向騰訊以外的資產。集團沒有透露今次回購計劃規模、減持騰訊的金額和股數，僅稱每次出售的股數不多於騰訊每天成交量3%至5%。

每次售股不多於日成交量5%

若以騰訊過去一年每天平均成交2685萬股計算，預計Prosus每天最多減持約134.25萬股。換言之，Prosus估計需要逾2000個交易日或超過8年時間，市場才能完全吸納這批股份。Naspers作為騰訊上市前股東，投資超過20年，惟集團自2018年起多番沽售騰訊（見圖），亦兩度許下「禁售」承諾；惟與上次減持事隔僅一年多，Naspers已經打破承諾。

昨400元得而復失 分析：短暫波動

國泰君安發表報告，指今次Naspers沽貨將導致暫時的市場波動，但對騰訊的長期股價及基本面影響有限。該行預計，即使騰訊股價短期受壓，但認為微信用戶規模仍在增長，加上中央進一步支持平台經濟及數碼經濟的發展，以及內地重批新遊戲版號，騰訊的基本面正逐步恢復，給予「收集」評級，目標價450.19元。

大和證券亦認同事件對騰訊股價僅造成短期壓力，估計對比去年Naspers減持行動，相信今次出售股份規模會較小。

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