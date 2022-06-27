利好因素多 業界料舖位空置率將降

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，5月核心區商舖空置率整體走勢平穩，雖然部分核心消費區舖位空置率上升，但僅屬輕微。以銅鑼灣計，5月該區商舖空置率為5.46%，按月微升0.06個百分點，但比去年同期則大幅減少4.94個百分點。

中環、灣仔商舖空置率同樣微升。中環由4月約13.6%，升至約13.66%，但較去年5月回落7.04個百分點；灣仔最新數字為14.04%，按月升0.03個百分點，按年對比則低1.03個百分點。

九龍方面，上月旺角商舖空置率錄約8.8%，較4月稍微回落0.05個百分點；尖沙嘴的空置率由4月約10.47%，微升0.07個百分點至最新約10.54%。

5月商舖買賣註冊116宗 按月升14%

另外，美聯工商舖資料顯示，5月商舖註冊宗數錄116宗（具體反映4月市况），按月升13.7%；涉及註冊金額約21.88億元，按月升約21.4%。美聯預期，新一屆政府將積極爭取與內地及國際通關，通關若能落實，定對舖市帶來強勁支持。