經濟

香港地產

Grand YOHO一房808萬沽 料實蝕7.5%

【明報專訊】市場上個別半新盤不乏蝕讓個案，新一宗來自元朗指標屋苑Grand YOHO。美聯助理聯席董事鄧涇渭表示，屋苑第8座高層B室，屬實用面積412方呎一房戶，原業主開價898萬元，及後議價至838萬元，最後由一名投資者以808萬元購入，即累減90萬元或10%後成交，實呎19,612元。據悉原業主已移民，新買家為投資客。

上述Grand YOHO單位原業主，2019年以887.51萬元一手購入，帳蝕近80萬元，計及雜費和發展商提供的回贈，料仍要實蝕約67萬元或7.5%。若以單位市值月租1.5萬元計，料新買家可享租金回報約2.2厘。

中原區域營業董事黎宗文指出，新界東指標屋苑沙田第一城，6月至今共錄約15宗成交。過去兩日周末則錄約2宗，包括39座低層H室，實用面積304方呎兩房戶，原業主開價515萬元，議價後以503萬元沽，成交價為屋苑近兩個月來新低，實呎16,546元，即減價12萬元或2.3%。原業主2019年3月以493萬元購入，帳面賺10萬元或2%；計及雜費，料實蝕13萬或2.6%離場。

第一城兩房503萬沽 業主料損手13萬

市區方面，荔枝角西九四小龍6月至今暫錄約14宗交投，與上月同期24宗相比跌逾四成。中原區域營業董事歐陽振邦指出，昇悅居本月至今暫錄6宗成交，平均呎價17,140元，當中第7座高層C室，實用面積517方呎兩房戶，原業主3月以950萬元放售，經議價後以888萬元成交，實呎17,176元，即減價62萬元或6.5%。原業主2003年10月以200.8萬元購入，帳面賺687.2萬元或逾3.4倍。

新盤搶客 十大屋苑6個「吞蛋」

受新盤群起搶客，加上美國加息因素影響下，中原地產表示，十大屋苑過去兩日錄約8宗成交，較上周錄5宗回升60%，但零成交屋苑仍錄6個，包括鰂魚涌太古城和康怡花園、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及東涌映灣園。美聯則表示，十大屋苑過去兩日錄約9宗成交，與上周相若。

相關字詞﹕十大屋苑 沙田第一城 昇悅居

上 / 下一篇新聞

港虛幣公司Mantra DAO疑爆內訌 兩創辦人入稟 控營運團隊奪權兼挪款
港虛幣公司Mantra DAO疑爆內訌 兩創辦人入稟 控營運團隊奪權兼挪款
加密幣市場爆擁有權爭端 港案例勢續來
加密幣市場爆擁有權爭端 港案例勢續來
上半年新盤銷情料4800宗 或為新例後最差
上半年新盤銷情料4800宗 或為新例後最差
本地初創Ergon 研區塊鏈平台助招聘
本地初創Ergon 研區塊鏈平台助招聘
中美各有利好消息 全球經濟未至衰退
中美各有利好消息 全球經濟未至衰退
匯豐安博哲：中國經濟重拾增長動力
匯豐安博哲：中國經濟重拾增長動力
匯豐高淨值客戶AUM去年逆市增一成
匯豐高淨值客戶AUM去年逆市增一成
東方匯理財管：若美加息少過預期 利人民幣
東方匯理財管：若美加息少過預期 利人民幣
中歐關係縱有困難 維持合作十分重要
中歐關係縱有困難 維持合作十分重要
中概回歸 塗鴉智能攻物聯網 全球家居商業PaaS市場 客戶收入穩
中概回歸 塗鴉智能攻物聯網 全球家居商業PaaS市場 客戶收入穩
上市商會促港出招吸中資科企 籲先谷優質企業造勢 再寬上市門檻
上市商會促港出招吸中資科企 籲先谷優質企業造勢 再寬上市門檻
星生物科企駐港 不排除在港融資
星生物科企駐港 不排除在港融資
信銀CITIC diamond資管規模 4個月增25%
信銀CITIC diamond資管規模 4個月增25%
翠華控股上年蝕1.18億 連續3年虧損
翠華控股上年蝕1.18億 連續3年虧損
先思行全年少賺14.3% 末期息升逾三成
先思行全年少賺14.3% 末期息升逾三成
智能樂器引入 琴行疫市擴充
智能樂器引入 琴行疫市擴充
人棄我取 重視成年人市場
人棄我取 重視成年人市場
鄺翠玲：加息潮下 提早贖樓要看時機
鄺翠玲：加息潮下 提早贖樓要看時機
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行看好銷情 吉利Call 27500
金子：大行看好銷情 吉利Call 27500
徐風：港股走資沒根據 還看A股
徐風：港股走資沒根據 還看A股
伍禮賢：港交所受惠市况改善
伍禮賢：港交所受惠市况改善
洪龍荃、傅可怡：逆變器行業的投資邏輯
洪龍荃、傅可怡：逆變器行業的投資邏輯
謝偉銓：加息初期 或進一步推動樓市交投
謝偉銓：加息初期 或進一步推動樓市交投
各國逐步開放 𥄫定合適旅遊保
各國逐步開放 𥄫定合適旅遊保
沈永年：佛山8限購區解禁
沈永年：佛山8限購區解禁
林嘉文：經濟前景惹關注 推動美元避險
林嘉文：經濟前景惹關注 推動美元避險
呂志宏：數字資產有序監管 利好香港發展
呂志宏：數字資產有序監管 利好香港發展
陳大為：市場扭曲社會動盪 工運只是第一波
陳大為：市場扭曲社會動盪 工運只是第一波
陸振球：投資勿墮陰謀論陷阱
陸振球：投資勿墮陰謀論陷阱
陸振球：「熊巿」是吸納優質股機會
陸振球：「熊巿」是吸納優質股機會
林少陽：頂住壓力逆向操作 賺超額利潤
林少陽：頂住壓力逆向操作 賺超額利潤
技術取勝：匯控出現上升軌
技術取勝：匯控出現上升軌
李聲揚：內地政策利好電子煙業
李聲揚：內地政策利好電子煙業
蔡金強：戰爭不再是空想
蔡金強：戰爭不再是空想
徐家健：周大福全購佐丹奴——收購無罪股價有理
徐家健：周大福全購佐丹奴——收購無罪股價有理
艾雲豪：私募基金亮麗的回報之後
艾雲豪：私募基金亮麗的回報之後
李順威：拜登出訪沙特 料左右油價走勢
李順威：拜登出訪沙特 料左右油價走勢
劉思明：忌消耗性上升 潤啤突破可吼
劉思明：忌消耗性上升 潤啤突破可吼
何啟聰：科技股向好 騰訊購14932
何啟聰：科技股向好 騰訊購14932
瑞銀亞洲：上周五升幅亮麗 阿里購13917
瑞銀亞洲：上周五升幅亮麗 阿里購13917
摩根大通亞洲：股價回落博反彈 中電購17207
摩根大通亞洲：股價回落博反彈 中電購17207
溫傑：好淡拉扯 業績主導股價
溫傑：好淡拉扯 業績主導股價
周顯：林積菲律賓靠賣地賺一轉
周顯：林積菲律賓靠賣地賺一轉
張佩儀：強積金投資 男女大不同
張佩儀：強積金投資 男女大不同
王弼：跟大鱷繼續掃META
王弼：跟大鱷繼續掃META
曾淵滄：南沙特區前景俏 越地受追捧
曾淵滄：南沙特區前景俏 越地受追捧
湯文亮：美「薅羊毛」後 將積極解決通脹
湯文亮：美「薅羊毛」後 將積極解決通脹
陳永傑：新一期居屋反應料理想
陳永傑：新一期居屋反應料理想
廖偉強：樓市走過高山低谷25年
廖偉強：樓市走過高山低谷25年
布少明：3招助新班子發展樓市
布少明：3招助新班子發展樓市
馬泰陽：加息是危亦是機
馬泰陽：加息是危亦是機
凱柏峰I三日收3300票 超額13倍 周四首輪賣238伙 加推60伙提價0.5%
凱柏峰I三日收3300票 超額13倍 周四首輪賣238伙 加推60伙提價0.5%
壽臣山15號洋房逾8.7億售 今年新盤王
壽臣山15號洋房逾8.7億售 今年新盤王
利好因素多 業界料舖位空置率將降
利好因素多 業界料舖位空置率將降
Silicon Hill港鐵白石角站惹憧憬
Silicon Hill港鐵白石角站惹憧憬
凱柏峰快推 將中呎價守1.8萬
凱柏峰快推 將中呎價守1.8萬
藉半自由行改善積金表現
藉半自由行改善積金表現