Grand YOHO一房808萬沽 料實蝕7.5%

上述Grand YOHO單位原業主，2019年以887.51萬元一手購入，帳蝕近80萬元，計及雜費和發展商提供的回贈，料仍要實蝕約67萬元或7.5%。若以單位市值月租1.5萬元計，料新買家可享租金回報約2.2厘。

中原區域營業董事黎宗文指出，新界東指標屋苑沙田第一城，6月至今共錄約15宗成交。過去兩日周末則錄約2宗，包括39座低層H室，實用面積304方呎兩房戶，原業主開價515萬元，議價後以503萬元沽，成交價為屋苑近兩個月來新低，實呎16,546元，即減價12萬元或2.3%。原業主2019年3月以493萬元購入，帳面賺10萬元或2%；計及雜費，料實蝕13萬或2.6%離場。

第一城兩房503萬沽 業主料損手13萬

市區方面，荔枝角西九四小龍6月至今暫錄約14宗交投，與上月同期24宗相比跌逾四成。中原區域營業董事歐陽振邦指出，昇悅居本月至今暫錄6宗成交，平均呎價17,140元，當中第7座高層C室，實用面積517方呎兩房戶，原業主3月以950萬元放售，經議價後以888萬元成交，實呎17,176元，即減價62萬元或6.5%。原業主2003年10月以200.8萬元購入，帳面賺687.2萬元或逾3.4倍。

新盤搶客 十大屋苑6個「吞蛋」

受新盤群起搶客，加上美國加息因素影響下，中原地產表示，十大屋苑過去兩日錄約8宗成交，較上周錄5宗回升60%，但零成交屋苑仍錄6個，包括鰂魚涌太古城和康怡花園、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及東涌映灣園。美聯則表示，十大屋苑過去兩日錄約9宗成交，與上周相若。