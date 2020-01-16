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凱柏峰I三日收3300票 超額13倍 周四首輪賣238伙 加推60伙提價0.5%

【明報專訊】再有大型焦點新盤於7月到臨前展開首輪銷售；樓花期長約29個月，信置（0083）及嘉華（0173）牽頭發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，最新以折實均呎18,788元再加推60伙，比上周首張價單128伙的折實均呎17,888元高約5%。發展商表示，撇除樓層和景觀因素後，是次實質提價約0.5%。項目同時落實本周四（6月30日）開售首批238伙。據了解，凱柏峰I過去3日累收約3300張入票，以首輪開售單位計超額13倍。

明報記者 陳寶恩

凱柏峰I是次新加推的60伙，包括18伙1房戶、42伙2房戶，全屬標準戶，扣除最高16%折扣，折實價660.99萬至1026.73萬元，折實實呎17,727元至21,346元、整批折實均呎18,788元。售價最低是1A座50樓D室，實用面積329方呎1房戶，折實價660.99萬元、折實實呎20,091元。

凱柏峰I亦敲定周四早上9時起，於尖沙嘴帝國中心首輪開售238伙，不設大手客優先認購時段，每組買家最多購3伙。項目自上周五（24日）起正式接受認購登記，過去3日估計累收約3300票，以首批開售238伙計超額13倍。

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目於周三（29日）截票及抽籤，周四揀樓。

Silicon Hill銷情報捷 2A期607伙伺機出擊

至於另一熱銷新盤，新地（0016）旗下樓花期長約20個月的大埔白石角Silicon Hill第1期，新地副董事總經理雷霆（圖）表示，項目6月初推出至今累售約560伙、套現逾45億元。由於向隅客眾多，會加快準備第2期推售，預計緊接屯門兆康NOVO LAND於下季推出。

雷霆稱，Silicon Hill第2A期單位有更多山景及內園景觀，約80%為3房以下單位，料受市場歡迎。

翻查資料，Silicon Hill分3期發展，除1期共576伙外，2期細分2A及2B期，提供607伙及688伙；2A期已獲批預售樓花，樓花期長約兩年。而2B期尚待批預售，樓花期長28個月。

飛揚折實均呎1.5萬元加推52伙

另樓花期長約21個月、長實（1113）及新地合作的屯門青山公路新盤飛揚，過去周六首輪銷售138伙，兩日累售約98伙。

飛揚最新亦加推52伙實用面積介乎283至483方呎的單位，折實價483.2萬至730.9萬元，折實呎價為14,173元至17,438元，整批折實均呎15,025元。其中售價最低是1座15樓C室，實用面積283方呎1房戶，折實價483.2萬元、折實實呎17,074元。

必嘉坊．曦匯明次輪賣68伙 收2800票

至於恒地（0012）紅磡必嘉坊．曦匯，明日次輪開賣68伙。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目收票理想，截至昨晚8時累收約2800票，超額40倍，估計主要屬首輪銷售向隅客的重新入票。

■有片睇

如欲觀看凱柏峰I示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

相關字詞﹕必嘉坊．曦匯 飛揚 Silicon Hill 1期 凱柏峰I

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