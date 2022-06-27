廖偉強：樓市走過高山低谷25年

香港回歸已25周年，在這段期間，香港經歷了不少的變化，但香港仍可以「舞照跳、馬照跑」，顯示出這地方確是一個自由城市。在樓市方面，這25年間樓市受到不同因素的衝擊，樓價亦曾經出現高高低低，某程度可以說樓價一直在坐「過山車」。

1997年回歸後，香港樓市面對亞洲金融風暴，加上政府八萬五建屋政策影響，樓價曾出現大幅調整，連續6年不斷下滑，累積跌幅接近七成；到了2003年，香港經歷SARS，之後樓價從谷底反彈，直到今天樓價從低位反彈大約5倍，香港市民如果能夠從2003年最低位的時候入市，能夠持貨直至今天，肯定笑逐顏開。

倘2003年入市 持貨至今笑開顏

近期香港的移民潮又開始出現，相信是部分市民對目前的政治環境感覺不適合，決定移民他去。筆者相信這些離去的人，經過時間的洗禮，再加上環境及文化難於適應，之後有機會陸續返回香港，這些的現象在1980年代亦曾經出現，無論結果如何，留待時間去驗證吧。

或者有人會問，香港樓價會否受到移民潮衝擊？筆者的答案是否定，綜觀世界經濟及局勢，香港仍有優勢，特別是房地產，樓宇需求及保值能力確實存在，加上目前香港的土地供應不足，筆者相信未來10年之內，香港的樓價整體而言都是有上冇落。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]