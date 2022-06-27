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經濟
2022年6月27日星期一
張佩儀 財女手記
投資策略
港虛幣公司Mantra DAO疑爆內訌 兩創辦人入稟 控營運團隊奪權兼挪款
加密幣市場爆擁有權爭端 港案例勢續來
上半年新盤銷情料4800宗 或為新例後最差
本地初創Ergon 研區塊鏈平台助招聘
中美各有利好消息 全球經濟未至衰退
匯豐安博哲：中國經濟重拾增長動力
匯豐高淨值客戶AUM去年逆市增一成
東方匯理財管：若美加息少過預期 利人民幣
中歐關係縱有困難 維持合作十分重要
中概回歸 塗鴉智能攻物聯網 全球家居商業PaaS市場 客戶收入穩
上市商會促港出招吸中資科企 籲先谷優質企業造勢 再寬上市門檻
星生物科企駐港 不排除在港融資
信銀CITIC diamond資管規模 4個月增25%
翠華控股上年蝕1.18億 連續3年虧損
先思行全年少賺14.3% 末期息升逾三成
智能樂器引入 琴行疫市擴充
人棄我取 重視成年人市場
鄺翠玲：加息潮下 提早贖樓要看時機
環球經濟數據
金子：大行看好銷情 吉利Call 27500
徐風：港股走資沒根據 還看A股
伍禮賢：港交所受惠市况改善
洪龍荃、傅可怡：逆變器行業的投資邏輯
謝偉銓：加息初期 或進一步推動樓市交投
各國逐步開放 𥄫定合適旅遊保
沈永年：佛山8限購區解禁
林嘉文：經濟前景惹關注 推動美元避險
呂志宏：數字資產有序監管 利好香港發展
陳大為：市場扭曲社會動盪 工運只是第一波
陸振球：投資勿墮陰謀論陷阱
陸振球：「熊巿」是吸納優質股機會
林少陽：頂住壓力逆向操作 賺超額利潤
技術取勝：匯控出現上升軌
李聲揚：內地政策利好電子煙業
蔡金強：戰爭不再是空想
徐家健：周大福全購佐丹奴——收購無罪股價有理
艾雲豪：私募基金亮麗的回報之後
李順威：拜登出訪沙特 料左右油價走勢
劉思明：忌消耗性上升 潤啤突破可吼
何啟聰：科技股向好 騰訊購14932
瑞銀亞洲：上周五升幅亮麗 阿里購13917
摩根大通亞洲：股價回落博反彈 中電購17207
溫傑：好淡拉扯 業績主導股價
周顯：林積菲律賓靠賣地賺一轉
張佩儀：強積金投資 男女大不同
王弼：跟大鱷繼續掃META
曾淵滄：南沙特區前景俏 越地受追捧
湯文亮：美「薅羊毛」後 將積極解決通脹
陳永傑：新一期居屋反應料理想
廖偉強：樓市走過高山低谷25年
布少明：3招助新班子發展樓市
馬泰陽：加息是危亦是機
凱柏峰I三日收3300票 超額13倍 周四首輪賣238伙 加推60伙提價0.5%
壽臣山15號洋房逾8.7億售 今年新盤王
Grand YOHO一房808萬沽 料實蝕7.5%
利好因素多 業界料舖位空置率將降
Silicon Hill港鐵白石角站惹憧憬
凱柏峰快推 將中呎價守1.8萬
藉半自由行改善積金表現
張佩儀：強積金投資 男女大不同
【明報專訊】一般而言，男性強積金成員投資時比較進取、追求高風險高回報，因此投資股票基金比重往往較女性高；女性追求安全穩健，較多選擇保證基金。
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