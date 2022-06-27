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各國逐步開放 𥄫定合適旅遊保

【明報專訊】7月份多個國家重啟邊境，以泰國為例，入境旅客持有認可的疫苗接種證書或持有出發前72小時內的核酸檢測即可入境；韓國則要求入境前72小時申請K-ETA即可，沒有疫苗接種及檢測要求；入境其他歐美國家甚至毋須出示疫苗接種紀錄。環球旅遊業再度開放，一份全面的旅遊保險亦相當重要，以下比較坊間5家保險公司的亞洲國家旅遊保險優劣。

明報記者 黃清瑤

與以往最大分別，是挑選旅保時要留意會否保障兩種情况：

（1）旅遊期間感染新冠病毒；

（2）「外遊警示」升級引起的行程阻礙或取消。

比較多家旅遊保險公司計劃，大部分都因應傳染病引起的海外強制隔離提供現金津貼，當中藍十字自選計劃、尊尚計劃及富衛計劃A，提供最高1萬元賠償。倘若受保人不幸入住海外醫院，3個計劃每天可獲得500元附加現金津貼。當旅程結束，如返港的7天內被強制隔離，又可獲得每天500元現金津貼。AIG超卓旅遊計劃亦有提供津貼，不過每天上限為200元，總上限為2800元。

部分保險提供強制隔離津貼

普遍公司都有提供醫療保障，所謂醫療保障是指旅程期間感染疾病、意外受傷引起的醫療、手術及住院費用，另外又包括覆診費用。整體而言，蘇黎世優遊計劃醫療保障額高達150萬元，其他保險公司的保額上限普遍為100萬到120萬元。

如仔細觀看，發現蘇黎世賠償更包括海外求診時引起的交通費用，所有計劃最高賠償額為300元。值得留意的是，蘇黎世、藍十字、富衛及豐隆保險都有提供回港後90天內的覆診費用。藍十字智選計劃提供的回港覆診費用上限為6萬元，尊尚計劃上限為12萬元；富衛計劃A及B上限為10萬元；豐隆金計劃上限為5萬元及鑽石計劃上限為7.5萬元；蘇黎世則視乎覆診種類而定，因疾病引起的覆診費用最高賠償為10%，意外為100%。

AIG提供新冠確診保障

此外，AIG提供額外的新型冠狀病毒保障，包括旅遊期間感染病毒的醫療費用、遺體運費、因病毒而結束旅程等費用。

另外，又可以留意公司會否就該國家的外遊警示提高而提供的保障，當中蘇黎世贈送免費保障，假設於出發前，目的地國家的旅遊警示被提升到紅色，可獲得最高50%的賠償，升至黑色可最高獲賠100%。出發後產生的旅程阻礙均可獲得最高100%賠償。

「外遊警示」升級或有賠償

富衛亦有外遊警示伸延保障，倘若旅程被取消，可以賠償不獲退款的交通票據、旅行團及其他安排等費用，會按旅遊警示級別理賠，黃色警示賠償額為25%、紅色為50%及黑色為100%。倘若行程因旅遊警示被縮短，黃色警示可以獲得300元賠償，紅色為600元，黑色為1200元。

一般的旅遊保險，都會包括全球緊急醫療服務、人身意外、行李遺失及延誤、個人錢財、旅遊證件遺失等多項賠償。不過部分公司亦有獨特的保障，例如富衛提供家居爆竊保障，倘若受保人的住所在出遊期間空置，被其他人入屋偷取財物，都可以因而獲得1萬至3萬元賠償，視乎計劃級別而定。蘇黎世優遊計劃就為熱愛運動與比賽的人提供免費延伸保障，包括單車團及馬拉松比賽。

小心疫情反彈 行程或需取消

疫情期間不少國家經濟活動停頓，以致失業率上升，經濟欠佳下罪案頻頻發生，如憂慮錢包及信用卡被盜竊，可考慮附有信用卡保障的AIG保險。藍十字則會提供受保人在旅程期間意外身故，並以信用卡簽帳購物而未繳付的款項。

每間公司都有自選計劃（或稱為附加保障）可供選擇，當中富衛、藍十字、豐隆都有租車自負額，受保人在旅遊期間所租用的車輛一旦發生汽車意外，或在停泊期間遭受損毁或被盜竊，都可以按照汽車在保單所支付的支付額獲得賠償。倘若投保人是熱愛潛水，AIG亦可以自選水肺潛水自選保障計劃，潛水旅程產生的意外費用可獲最高1.5萬元賠償，租用設備損壞可獲最高1萬元賠償。

新冠疫情在環球仍未完全消散的情况下，出國旅遊一定要買旅遊保險，更應購買保障能力較高、較全面的保障計劃。醫療保障方面不但要留意賠償金額，更要注重回港後覆診費用，以及是否包括針灸及中醫跌打醫藥費的申索賠償。其次，可留意行程取消的賠償，尤其是因為近日新冠確診宗數再次攀升，不排除港府會再收緊出入境限制，令行程受阻，甚至要取消。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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