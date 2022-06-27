經濟
徐風 隨風投資

投資策略

徐風：港股走資沒根據 還看A股

【明報專訊】美國月中加息0.75厘，其後幾日港元兌美元跌至7.85水平，金管局開始頻頻接錢。有一些「財經網紅」引用數據，指金管局自上月13日凌晨起已14度接錢，共1042.8億港元，讓網民認為香港出現「走資」，會動搖香港經濟，故值得深入探討有關影響。

必須強調的是，港元聯繫匯率結構穩定，制度也持續進步。除銀行體系結餘（於6月27日仍有2333.2億港元）外，香港外匯儲備截至今年5月底亦高達4650億美元（約36,270億港元），加上早年與中國簽署貨幣互換協議（Swap），在極端情况下中國亦可透過人民幣與港元或美元與港元互換，大手買入港元支持匯價。故此，聯繫匯率制度並非像加密貨幣Luna與穩定幣UST注定湮沒般兒戲及充滿漏洞。

粗略計算，今年以來金管局「接錢」的金額，僅佔香港外匯儲備約3%，可從容應對，在美國加息周期，也屬於合理的資金回流走向。另一方面，隨着銀行體系資金結餘減少，銀行間拆借的資金成本也會逐漸上升。於是，我們會見到HIBOR近日也大幅抽高，較多業主關注的1個月HIBOR，由6月1日的0.22厘，升至6月24日的0.87厘，透過縮減與美國之間的息差來減慢資金沽港元買美元的速度，這也是穩定港元匯價的招數之一，名為「利率自動調節機制」。

港股表現更反映內地經濟

金管局頻頻接錢的結果，最受影響的是需要供樓的業主，短短3周升息0.65厘，至7月底市場預期聯儲局再加息0.75厘，負擔自然會不斷加重。

至於股市方面，長久以來，「熱錢」流入及流走往往會影響大市氣氛。例如在2018年中美國加息期間，香港銀行體系結餘持續減少，令港股持續弱勢，最終中美貿易戰成為壓倒港股的最後一根稻草。

然而，香港股市的結構遠較聯繫匯率變化更快。2014年推出互聯互通後，內地投資者可以使用人民幣直接購買大部分港股，加上愈多內地資金湧港，也對香港上市的內地企業感興趣，於是內地資金在港股的佔比愈來愈大。據港交所去年11月公布的數據，內地資金經港股通的持股總額高達2.2萬億元，佔港股當時總市值42.88萬億超過5%，若加上內地駐港資金，有關比例會更高。另一方面，愈多內地公司在港上市，港股表現更反映內地經濟形勢，多於緊隨美股走勢。

觀察自美國加息0.75厘後「熱錢」流走，以及港股及A股的走勢（見表），相信投資者可以見到，銀行體系資金連日離場並未令港股積弱，反而A股的走勢則與港股走勢更有關係。

HIBOR頻抽高 供樓添壓力

總結而言，隨着美國收水，息率快速上升，香港的熱錢回流美國食高息，乃屬正常現象，而目前港元聯繫匯率制度亦正在發揮其功用，股市目前未見受影響，「走資」一說沒有實據支持，暫不足懼。但對供樓一族而言，則需要開始管理開支，畢竟未來一段時間，HIBOR將會快速上升，每月供樓開支佔比會不斷加重，或有機會對家庭造成一定壓力。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐風 隨風投資]

上 / 下一篇新聞

港虛幣公司Mantra DAO疑爆內訌 兩創辦人入稟 控營運團隊奪權兼挪款
港虛幣公司Mantra DAO疑爆內訌 兩創辦人入稟 控營運團隊奪權兼挪款
加密幣市場爆擁有權爭端 港案例勢續來
加密幣市場爆擁有權爭端 港案例勢續來
上半年新盤銷情料4800宗 或為新例後最差
上半年新盤銷情料4800宗 或為新例後最差
本地初創Ergon 研區塊鏈平台助招聘
本地初創Ergon 研區塊鏈平台助招聘
中美各有利好消息 全球經濟未至衰退
中美各有利好消息 全球經濟未至衰退
匯豐安博哲：中國經濟重拾增長動力
匯豐安博哲：中國經濟重拾增長動力
匯豐高淨值客戶AUM去年逆市增一成
匯豐高淨值客戶AUM去年逆市增一成
東方匯理財管：若美加息少過預期 利人民幣
東方匯理財管：若美加息少過預期 利人民幣
中歐關係縱有困難 維持合作十分重要
中歐關係縱有困難 維持合作十分重要
中概回歸 塗鴉智能攻物聯網 全球家居商業PaaS市場 客戶收入穩
中概回歸 塗鴉智能攻物聯網 全球家居商業PaaS市場 客戶收入穩
上市商會促港出招吸中資科企 籲先谷優質企業造勢 再寬上市門檻
上市商會促港出招吸中資科企 籲先谷優質企業造勢 再寬上市門檻
星生物科企駐港 不排除在港融資
星生物科企駐港 不排除在港融資
信銀CITIC diamond資管規模 4個月增25%
信銀CITIC diamond資管規模 4個月增25%
翠華控股上年蝕1.18億 連續3年虧損
翠華控股上年蝕1.18億 連續3年虧損
先思行全年少賺14.3% 末期息升逾三成
先思行全年少賺14.3% 末期息升逾三成
智能樂器引入 琴行疫市擴充
智能樂器引入 琴行疫市擴充
人棄我取 重視成年人市場
人棄我取 重視成年人市場
鄺翠玲：加息潮下 提早贖樓要看時機
鄺翠玲：加息潮下 提早贖樓要看時機
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行看好銷情 吉利Call 27500
金子：大行看好銷情 吉利Call 27500
伍禮賢：港交所受惠市况改善
伍禮賢：港交所受惠市况改善
洪龍荃、傅可怡：逆變器行業的投資邏輯
洪龍荃、傅可怡：逆變器行業的投資邏輯
謝偉銓：加息初期 或進一步推動樓市交投
謝偉銓：加息初期 或進一步推動樓市交投
各國逐步開放 𥄫定合適旅遊保
各國逐步開放 𥄫定合適旅遊保
沈永年：佛山8限購區解禁
沈永年：佛山8限購區解禁
林嘉文：經濟前景惹關注 推動美元避險
林嘉文：經濟前景惹關注 推動美元避險
呂志宏：數字資產有序監管 利好香港發展
呂志宏：數字資產有序監管 利好香港發展
陳大為：市場扭曲社會動盪 工運只是第一波
陳大為：市場扭曲社會動盪 工運只是第一波
陸振球：投資勿墮陰謀論陷阱
陸振球：投資勿墮陰謀論陷阱
陸振球：「熊巿」是吸納優質股機會
陸振球：「熊巿」是吸納優質股機會
林少陽：頂住壓力逆向操作 賺超額利潤
林少陽：頂住壓力逆向操作 賺超額利潤
技術取勝：匯控出現上升軌
技術取勝：匯控出現上升軌
李聲揚：內地政策利好電子煙業
李聲揚：內地政策利好電子煙業
蔡金強：戰爭不再是空想
蔡金強：戰爭不再是空想
徐家健：周大福全購佐丹奴——收購無罪股價有理
徐家健：周大福全購佐丹奴——收購無罪股價有理
艾雲豪：私募基金亮麗的回報之後
艾雲豪：私募基金亮麗的回報之後
李順威：拜登出訪沙特 料左右油價走勢
李順威：拜登出訪沙特 料左右油價走勢
劉思明：忌消耗性上升 潤啤突破可吼
劉思明：忌消耗性上升 潤啤突破可吼
何啟聰：科技股向好 騰訊購14932
何啟聰：科技股向好 騰訊購14932
瑞銀亞洲：上周五升幅亮麗 阿里購13917
瑞銀亞洲：上周五升幅亮麗 阿里購13917
摩根大通亞洲：股價回落博反彈 中電購17207
摩根大通亞洲：股價回落博反彈 中電購17207
溫傑：好淡拉扯 業績主導股價
溫傑：好淡拉扯 業績主導股價
周顯：林積菲律賓靠賣地賺一轉
周顯：林積菲律賓靠賣地賺一轉
張佩儀：強積金投資 男女大不同
張佩儀：強積金投資 男女大不同
王弼：跟大鱷繼續掃META
王弼：跟大鱷繼續掃META
曾淵滄：南沙特區前景俏 越地受追捧
曾淵滄：南沙特區前景俏 越地受追捧
湯文亮：美「薅羊毛」後 將積極解決通脹
湯文亮：美「薅羊毛」後 將積極解決通脹
陳永傑：新一期居屋反應料理想
陳永傑：新一期居屋反應料理想
廖偉強：樓市走過高山低谷25年
廖偉強：樓市走過高山低谷25年
布少明：3招助新班子發展樓市
布少明：3招助新班子發展樓市
馬泰陽：加息是危亦是機
馬泰陽：加息是危亦是機
凱柏峰I三日收3300票 超額13倍 周四首輪賣238伙 加推60伙提價0.5%
凱柏峰I三日收3300票 超額13倍 周四首輪賣238伙 加推60伙提價0.5%
壽臣山15號洋房逾8.7億售 今年新盤王
壽臣山15號洋房逾8.7億售 今年新盤王
Grand YOHO一房808萬沽 料實蝕7.5%
Grand YOHO一房808萬沽 料實蝕7.5%
利好因素多 業界料舖位空置率將降
利好因素多 業界料舖位空置率將降
Silicon Hill港鐵白石角站惹憧憬
Silicon Hill港鐵白石角站惹憧憬
凱柏峰快推 將中呎價守1.8萬
凱柏峰快推 將中呎價守1.8萬
藉半自由行改善積金表現
藉半自由行改善積金表現