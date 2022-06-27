徐風：港股走資沒根據 還看A股

必須強調的是，港元聯繫匯率結構穩定，制度也持續進步。除銀行體系結餘（於6月27日仍有2333.2億港元）外，香港外匯儲備截至今年5月底亦高達4650億美元（約36,270億港元），加上早年與中國簽署貨幣互換協議（Swap），在極端情况下中國亦可透過人民幣與港元或美元與港元互換，大手買入港元支持匯價。故此，聯繫匯率制度並非像加密貨幣Luna與穩定幣UST注定湮沒般兒戲及充滿漏洞。

粗略計算，今年以來金管局「接錢」的金額，僅佔香港外匯儲備約3%，可從容應對，在美國加息周期，也屬於合理的資金回流走向。另一方面，隨着銀行體系資金結餘減少，銀行間拆借的資金成本也會逐漸上升。於是，我們會見到HIBOR近日也大幅抽高，較多業主關注的1個月HIBOR，由6月1日的0.22厘，升至6月24日的0.87厘，透過縮減與美國之間的息差來減慢資金沽港元買美元的速度，這也是穩定港元匯價的招數之一，名為「利率自動調節機制」。

港股表現更反映內地經濟

金管局頻頻接錢的結果，最受影響的是需要供樓的業主，短短3周升息0.65厘，至7月底市場預期聯儲局再加息0.75厘，負擔自然會不斷加重。

至於股市方面，長久以來，「熱錢」流入及流走往往會影響大市氣氛。例如在2018年中美國加息期間，香港銀行體系結餘持續減少，令港股持續弱勢，最終中美貿易戰成為壓倒港股的最後一根稻草。

然而，香港股市的結構遠較聯繫匯率變化更快。2014年推出互聯互通後，內地投資者可以使用人民幣直接購買大部分港股，加上愈多內地資金湧港，也對香港上市的內地企業感興趣，於是內地資金在港股的佔比愈來愈大。據港交所去年11月公布的數據，內地資金經港股通的持股總額高達2.2萬億元，佔港股當時總市值42.88萬億超過5%，若加上內地駐港資金，有關比例會更高。另一方面，愈多內地公司在港上市，港股表現更反映內地經濟形勢，多於緊隨美股走勢。

觀察自美國加息0.75厘後「熱錢」流走，以及港股及A股的走勢（見表），相信投資者可以見到，銀行體系資金連日離場並未令港股積弱，反而A股的走勢則與港股走勢更有關係。

HIBOR頻抽高 供樓添壓力

總結而言，隨着美國收水，息率快速上升，香港的熱錢回流美國食高息，乃屬正常現象，而目前港元聯繫匯率制度亦正在發揮其功用，股市目前未見受影響，「走資」一說沒有實據支持，暫不足懼。但對供樓一族而言，則需要開始管理開支，畢竟未來一段時間，HIBOR將會快速上升，每月供樓開支佔比會不斷加重，或有機會對家庭造成一定壓力。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐風 隨風投資]