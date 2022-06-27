經濟
新經濟新天地

智能樂器引入 琴行疫市擴充

【明報專訊】新冠疫情延續兩年多，其中一個受疫情打擊頗重的行業就是琴行。因為傳統琴行大部分收入來自各種樂器課程，每當疫情比較嚴重時，家長都暫停子女上課。不過，有琴行藉引入多種智能樂器和自學程式，轉危為機，令收入和顧客多元化，並在疫市擴充。

明報記者 薛偉傑

攝影 李紹昌

美斯音樂集團創辦人陳詠豪表示，他在中學時曾組樂隊，玩過多種樂器。中學畢業後和一家琴行合作，成為一名鋼琴導師。2011年，他成立美斯音樂，到2019年底有5間門市。但2020年初，新冠疫情爆發後，各種樂器課程的學生大減。雖然很多時是一對一上課，但家長擔心會出現交叉感染，便暫停子女學習，該公司收入一度下跌七成。

他想到，轉型的關鍵是引入各種智能樂器和自學程式，讓顧客可以在家中學習。同時將顧客基礎擴大，因為在家工作，很多成年人多了時間留在家中，有部分人想趁這時間學習樂器，完成童年夢想。

該公司在2020年中引入首批智能樂器，其中一個重要合作伙伴是新成立的港資樂器生產商MIDITONE，當年用半年時間，開發出一款智能便攜數碼鋼琴EC-100，特點是配套的手機程式已內置了很多首歌的曲譜，畫面會顯示移動的五線譜和正確的指法，用戶可以看着來自學彈奏。

數碼鋼琴配套App 用戶自學彈奏

若用戶按錯琴鍵，五線譜會暫停移動，數碼鋼琴不會發聲，用戶按回正確琴鍵才會發聲，五線譜才重新移動。這種設計可以避免自學者因為彈錯琴鍵而造成「噪音」，影響到家人和鄰居，充分考慮香港的居住環境及自學者尷尬的心理。

此外，這款智能數碼鋼琴有齊88個重手感琴鍵，但其琴身比日本公司同類產品纖薄，採用摺疊式設計，摺疊後縮短近一半，體積僅為「705 x 290 x 180mm」，方便狹小的家居存放。而且，它只重5公斤，採用內置鋰電池和充電設計，售價為1580元。

產品銷量理想，令該公司的業績回升，更吸納了一批以往未曾學過樂器或只學過很短時間的成年顧客。該公司也取得MIDITONE產品在香港的獨家銷售權，雙方之後再合作設計了3款便攜數碼鋼琴。

在高端市場方面，該公司引入意大利品牌Carod智能鋼琴，特點是可以透過手機程式閱讀歌曲五線譜，自動彈奏樂曲，而琴鍵和踏板的活動好像有人彈奏一樣。因此，會所等可以購入這些鋼琴，來代替請人駐場演奏。至於初學習鋼琴者，亦可以使用這個自動彈奏功能，但調校至靜音，來跟着練習指法和踏板。

App設定虛擬鼓 揮動鼓棍模擬打鼓

另外，該公司引入了內地公司LAVA的幾款智能結他，結他上有一個小屏幕，已經植入了教學程式，可以讓用戶學習基本指法。它們具有混音器和錄音功能，可透過藍牙，自動傳送到智能手機。熟練的用戶可多次重錄，以一支結他來模擬幾個人使用幾種不同的樂器來合奏一首歌。

此外，LAVA智能結他採用一體化碳纖維外殼，堅固耐用又輕巧，不怕潮濕；可將這些智能結他放在無線充電底座自動充電。該公司亦引入一款「智能鼓」，配合手機App來設定虛擬鼓的位置，只要揮動鼓棍，即可模擬打鼓。

雖然購買智能樂器的顧客很多不是要考音樂試，但他們自學一段時間後，有超過一半報讀課程。該公司會在顧客購買智能樂器一至兩個月後，讓他們免費試上一堂。現時該公司門市已增至大約30間，比疫情爆發前增加5倍。

銷售樂器收入 智能樂器佔六成

至於收入方面，銷售樂器和音樂教育約各佔一半；在銷售樂器的收入當中，約四成來自傳統樂器，六成來自智能樂器，以便攜數碼鋼琴和智能結他的銷量最高。

由於陳詠豪帶領公司轉危為機，在疫市中開拓到新客源，擴大市場佔有率，在月前獲創業團體「青年創業軍」選為「香港十大傑出創業青年2021」之一。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

港虛幣公司Mantra DAO疑爆內訌 兩創辦人入稟 控營運團隊奪權兼挪款
港虛幣公司Mantra DAO疑爆內訌 兩創辦人入稟 控營運團隊奪權兼挪款
加密幣市場爆擁有權爭端 港案例勢續來
加密幣市場爆擁有權爭端 港案例勢續來
上半年新盤銷情料4800宗 或為新例後最差
上半年新盤銷情料4800宗 或為新例後最差
本地初創Ergon 研區塊鏈平台助招聘
本地初創Ergon 研區塊鏈平台助招聘
中美各有利好消息 全球經濟未至衰退
中美各有利好消息 全球經濟未至衰退
匯豐安博哲：中國經濟重拾增長動力
匯豐安博哲：中國經濟重拾增長動力
匯豐高淨值客戶AUM去年逆市增一成
匯豐高淨值客戶AUM去年逆市增一成
東方匯理財管：若美加息少過預期 利人民幣
東方匯理財管：若美加息少過預期 利人民幣
中歐關係縱有困難 維持合作十分重要
中歐關係縱有困難 維持合作十分重要
中概回歸 塗鴉智能攻物聯網 全球家居商業PaaS市場 客戶收入穩
中概回歸 塗鴉智能攻物聯網 全球家居商業PaaS市場 客戶收入穩
上市商會促港出招吸中資科企 籲先谷優質企業造勢 再寬上市門檻
上市商會促港出招吸中資科企 籲先谷優質企業造勢 再寬上市門檻
星生物科企駐港 不排除在港融資
星生物科企駐港 不排除在港融資
信銀CITIC diamond資管規模 4個月增25%
信銀CITIC diamond資管規模 4個月增25%
翠華控股上年蝕1.18億 連續3年虧損
翠華控股上年蝕1.18億 連續3年虧損
先思行全年少賺14.3% 末期息升逾三成
先思行全年少賺14.3% 末期息升逾三成
人棄我取 重視成年人市場
人棄我取 重視成年人市場
鄺翠玲：加息潮下 提早贖樓要看時機
鄺翠玲：加息潮下 提早贖樓要看時機
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行看好銷情 吉利Call 27500
金子：大行看好銷情 吉利Call 27500
徐風：港股走資沒根據 還看A股
徐風：港股走資沒根據 還看A股
伍禮賢：港交所受惠市况改善
伍禮賢：港交所受惠市况改善
洪龍荃、傅可怡：逆變器行業的投資邏輯
洪龍荃、傅可怡：逆變器行業的投資邏輯
謝偉銓：加息初期 或進一步推動樓市交投
謝偉銓：加息初期 或進一步推動樓市交投
各國逐步開放 𥄫定合適旅遊保
各國逐步開放 𥄫定合適旅遊保
沈永年：佛山8限購區解禁
沈永年：佛山8限購區解禁
林嘉文：經濟前景惹關注 推動美元避險
林嘉文：經濟前景惹關注 推動美元避險
呂志宏：數字資產有序監管 利好香港發展
呂志宏：數字資產有序監管 利好香港發展
陳大為：市場扭曲社會動盪 工運只是第一波
陳大為：市場扭曲社會動盪 工運只是第一波
陸振球：投資勿墮陰謀論陷阱
陸振球：投資勿墮陰謀論陷阱
陸振球：「熊巿」是吸納優質股機會
陸振球：「熊巿」是吸納優質股機會
林少陽：頂住壓力逆向操作 賺超額利潤
林少陽：頂住壓力逆向操作 賺超額利潤
技術取勝：匯控出現上升軌
技術取勝：匯控出現上升軌
李聲揚：內地政策利好電子煙業
李聲揚：內地政策利好電子煙業
蔡金強：戰爭不再是空想
蔡金強：戰爭不再是空想
徐家健：周大福全購佐丹奴——收購無罪股價有理
徐家健：周大福全購佐丹奴——收購無罪股價有理
艾雲豪：私募基金亮麗的回報之後
艾雲豪：私募基金亮麗的回報之後
李順威：拜登出訪沙特 料左右油價走勢
李順威：拜登出訪沙特 料左右油價走勢
劉思明：忌消耗性上升 潤啤突破可吼
劉思明：忌消耗性上升 潤啤突破可吼
何啟聰：科技股向好 騰訊購14932
何啟聰：科技股向好 騰訊購14932
瑞銀亞洲：上周五升幅亮麗 阿里購13917
瑞銀亞洲：上周五升幅亮麗 阿里購13917
摩根大通亞洲：股價回落博反彈 中電購17207
摩根大通亞洲：股價回落博反彈 中電購17207
溫傑：好淡拉扯 業績主導股價
溫傑：好淡拉扯 業績主導股價
周顯：林積菲律賓靠賣地賺一轉
周顯：林積菲律賓靠賣地賺一轉
張佩儀：強積金投資 男女大不同
張佩儀：強積金投資 男女大不同
王弼：跟大鱷繼續掃META
王弼：跟大鱷繼續掃META
曾淵滄：南沙特區前景俏 越地受追捧
曾淵滄：南沙特區前景俏 越地受追捧
湯文亮：美「薅羊毛」後 將積極解決通脹
湯文亮：美「薅羊毛」後 將積極解決通脹
陳永傑：新一期居屋反應料理想
陳永傑：新一期居屋反應料理想
廖偉強：樓市走過高山低谷25年
廖偉強：樓市走過高山低谷25年
布少明：3招助新班子發展樓市
布少明：3招助新班子發展樓市
馬泰陽：加息是危亦是機
馬泰陽：加息是危亦是機
凱柏峰I三日收3300票 超額13倍 周四首輪賣238伙 加推60伙提價0.5%
凱柏峰I三日收3300票 超額13倍 周四首輪賣238伙 加推60伙提價0.5%
壽臣山15號洋房逾8.7億售 今年新盤王
壽臣山15號洋房逾8.7億售 今年新盤王
Grand YOHO一房808萬沽 料實蝕7.5%
Grand YOHO一房808萬沽 料實蝕7.5%
利好因素多 業界料舖位空置率將降
利好因素多 業界料舖位空置率將降
Silicon Hill港鐵白石角站惹憧憬
Silicon Hill港鐵白石角站惹憧憬
凱柏峰快推 將中呎價守1.8萬
凱柏峰快推 將中呎價守1.8萬
藉半自由行改善積金表現
藉半自由行改善積金表現