星生物科企駐港 不排除在港融資

冀開發更多早篩病症方案 攻大灣區

覓萃是自2014年從新加坡科技研究局（A*STAR）分拆出來的生物科技公司，羅文達稱，公司主要專注於生命體中最小的遺傳物質MicroRNA方面進行開發，藉識別不同病症的標誌物，更精準地去發現初期重症，藉此幫助病人盡早制訂好醫療方案，提高治癒率。現時其早篩病症的方案，主要適用於檢測癌症、心血管疾病、代謝疾病和感染性疾病，適應的病症涵蓋胃癌、大腸癌及難以發現的胰臟癌等病症。另因為公司具備廠房設施，他期望最終生產出更便宜的早篩病症工具，幫助更多病患人士。現時其產品透過保險公司及體檢機構作為渠道，覆蓋45個國家及地區市場。

羅文達說：「MicroRNA的技術平台除了用於發展檢測病症外，亦可為科學界及醫療界提供有效信息，幫助進行更多應用研究。」當中覓萃已經開發出適用於新冠肺炎疫症的早篩工具。他們更自2014年起至今，經過A輪、B輪及C輪融資，共取得1.3億美元資金去發展，並獲華潤集團及泰國華僑謝國民兄弟為首的正大集團合組之華潤正大生命科學基金參與投資。其亦為少數生物科技公司具備盈利能力，同時亦會在每年的開支中，撥高達40%比例去進行研發。

現時覓萃在新加坡的總部之外，已在美國、中國內地及香港等地設立辦事處。羅文達稱，在港的辦事處可容納15至20人的團隊，有助部署進一步進入大灣區的市場。他不諱言，新加坡在開發生物科技方面，投入不少人力、物力甚至作很大的支持，幫助到公司發展。但是他們亦留意到財政司長陳茂波在財政預算案中預留100億元推動生物科技，他們對此感到鼓舞，因此公司盼在港發展會與新加坡總部相輔相成，甚至在將來設實驗室做好開發。他更認為對公司而言，香港的資本及融資市場發展不俗，可供公司日後考慮。