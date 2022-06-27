經濟
新股巡禮

中概回歸 塗鴉智能攻物聯網 全球家居商業PaaS市場 客戶收入穩

【明報專訊】中概股回歸又多一例。騰訊（0700）有參與投資的塗鴉智能（2391）上周三公開招股，今天中午截止認購，集資約1.66億元。集團去年3月於美國掛牌，股價至今大瀉88%，或主要受美國收緊監管條例、有除牌危機導致，但如此股價表現的確難免令投資者存有戒心。不過集團於物聯網PaaS平台業務進入穩定階段，具規模效應。

撰文：旻晞

按塗鴉截至上周四美股收市價2.46美元計算，是次招股價有相當於18%溢價。值得留意是，塗鴉是次來港集資僅1.66億元（去年赴美集資逾70億元），規模不大，承銷費用佔比卻相對高（佔集資額43%），令公司最終淨集資額只為9450萬元。

集資1.66億 實際落袋9450萬

塗鴉被稱為「全球物聯網第一股」，物聯網面世已久，近年隨着互聯網技術進步，如IPv6制式、5G世代來臨、雲服務，以至大數據技術日趨成熟普及，都有助物聯網發展。目前日常生活最常接觸的物聯網應用，如智能家居、商業系統、智能公用設施等，用手機控制家中電器，或各智能設備能自動收集用戶使用數據都是目前常見的物聯網應用。

至於塗鴉的主要業務，便是經營物聯網雲開發平台、提供物聯網平台服務（PaaS），協助各品牌方、OEM及開發者開發、推出、管理及變現智能設備及服務；集團兼營平台同時，亦向客戶提供行業SaaS服務（軟件即服務），也是說塗鴉身兼平台營運及提供解決方案予客戶，令其品牌、智能設備、服務能接通物聯網，與其他廠商的智能服務、設備互相溝通、連繫。

按去年收入計，集團於全球智慧家居和智能商業物聯網PaaS市場位列第一，佔14.9%。去年集團客戶有8400家（2020年：5000家）、同期集團的物聯網PaaS為4100個品牌方的智能設備接通物聯網的能力，這包括飛利浦、施耐德電氣等知名品牌。集團的行業SaaS服務，至去年底已擁有由51萬名註冊物聯網設備及軟件開發商組成的大型活躍社區，並擁有3.88億台、建基於塗鴉技術「Power by Tuya」的智能設備於全球約12萬家商店出售。

雲中立特點 接通AWS Azure等

集團的物聯網PaaS平台具備雲中立特點，即是不論客戶採用的雲服務是亞馬遜的Amazon Web Services（AWS）、微軟的Azure又或是騰訊雲等，都能接通其平台，有利其服務迅速拓展。截至去年底，集團已擁有311名於過去12個月單獨貢獻予10萬美元收入的物聯網PaaS客戶、佔PaaS總收入的89%，反映集團於PaaS平台業務其實已進入相對穩定階段，具有規模效應。而PaaS平台服務亦是集團主要收入來源，按去年收入分佈，佔比高達86.5%、SaaS及其他業務，以及智能設備分銷僅佔6.2%及7.3%。業務毛利率方面，集團過去3年毛利率每年遞增，由2019年的26.3%急升至去年的42.3%，主要由物聯網PaaS及SaaS業務帶動，當中後者毛利率保持於73%以上。

從收入、毛利來看，塗鴉正處於高速增長期，但正如大部分創新產業，前期投資研發成本費用不菲。過去3年，塗鴉於研發費用佔收入比例，分別達49%、43%及57%、加上前期開拓市場亦令銷售及營銷費用居高不下。正如上周本欄提及的智雲健康（9955）亦有開發行業SaaS（醫院、藥店）業務，SaaS方案的多樣性質，研發成本同樣高企，令兩家企業同樣「賺得多、蝕得多」。塗鴉情况較智雲更嚴峻的是，智雲於撇除非現金項目後的經調整虧損至少持續收窄，但塗鴉去年淨流出達1.26億美元，較2020年的4921萬美元仍大幅擴大，甚至至今年首季虧損仍未見收窄（見圖）。

去年美股大跌 騰訊投資帳面或蝕45%

虧損的也不只是公司本身，塗鴉的股東也損失不菲。塗鴉去年3月按21美元上市，及後一眾中概股因美國加強監管面臨除牌危機，再加上美股回調，缺乏盈利的增長股首當其衝，令塗鴉股價至今累瀉88%。持有塗鴉約一成股權的騰訊，早於2019年以近1.7億美元參與塗鴉融資，及後美國上市前又以基石投資者身分增持股份，估計持股成本約每股4.47美元，若按上周四收市價2.46美元，騰訊目前於塗鴉的投資帳面便或要虧損45%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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