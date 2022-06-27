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東方匯理財管：若美加息少過預期 利人民幣

【明報專訊】東方匯理財富管理亞洲市場、投資和結構業務主管兼香港分行副行政總裁安德寶（Arjan de Boer）在專訪中表示，他現正看淡美國經濟前景，指衰退風險升溫，認為美國下半年加息步伐若因此不如市場預期強勁的話，美元匯價便會見頂回落，屆時人民幣兌美元匯價或會再展升浪。

美國聯儲局前周加息0.75厘至1.75厘，並且預期年底前再加息1.75厘至3.5厘，不過，安德寶表示，該行對美國息口走勢的預測，並不如聯儲局般鷹派，料當局在下月及9月較大幅度加息後，在11月及12月便會暫停加息或只輕微加息一次，換言之，聯邦基金利率至年底料僅升到3至3.25厘。

安德寶分析，由於市場現已預期美國聯儲局年底前持續大幅加息，因此持有大量美元長倉，假如當局加息幅度最終不如預期的話，美元匯價便會回落，「其實美國近月不論是消費者信心、消費者開支及可支配收入等數據均不理想，顯示衰退風險正在升溫」。

中美不一定要對立 有合作空間

與不同貨幣比較的話，安德寶預期，美元匯價兌澳元、加元、挪威克朗、瑞士法郎及人民幣均有下跌空間。

《Money Monday》相信，人民幣匯價過去一個多月築底後（見圖1），後市某程度上也要視乎中美關係如何發展，安德寶則認為，兩國關係短期內不會明顯轉好或轉差。他解釋，雖然中美在地區安全、科技及意識形態等領域對立，惟在應對全球氣候暖化等方面卻有合作空間，而且即使美國正威脅要求中國上市公司在當地股市退市，但中國政府仍然積極尋求與美國證交會達成監管協議，以維持中國上市公司在美國掛牌，在這方面出現向好的發展並非不可能。另外，安德寶指出，美國總統拜登現正檢討會否減免由前任總統特朗普頒布、向中國實施的關稅，以遏抑當地的高通脹，若成事的話，對中美均屬好事，《Money Monday》估計此舉亦會有利人民幣匯價。

標指及納指今年均曾從高位下跌20%或以上（見圖2），技術上出現熊市，安德寶指出，參考過往經驗，美股熊市向來不會漫長，原因是聯儲局會為美股托底（Fed Put），「假如美股下跌幅度過大，聯儲局便會放寬貨幣政策，支持美股止跌，甚至掉頭回升」，這做法未來料仍繼續。

美股後市何去何從，除了視乎聯儲局何時放寬貨幣政策外，上市公司盈利表現亦屬關鍵。安德寶分析，科技股向來是美股重心，而不少美國科技股公布的上季業績差勁，不論上季盈利及前景展望均令市場失望，拖累股價大幅下跌，故他認為，要密切留意美國科技股何時再交出理想業績、錄得強勁盈利增長。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕中歐關係 美股 人民幣 美國加息 東方匯理財富管理安德寶(Arjan de Boer)

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