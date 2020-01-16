匯豐高淨值客戶AUM去年逆市增一成

料未來5年市場年均增長12%

由於本港股市去年下半年至今年3月中表現欠佳，有去年10月至今年1月進行的調查顯示，本港擁有資產淨值不少於1000萬元的人數按年減少15.7%至43.4萬，惟期內，匯豐高資產淨值客戶AUM仍然錄得增長，屬明顯跑贏整體市場。許長虹指出，匯豐在本港有數百萬客戶，提供內部完善的生態系統取得高端客戶，屬發展高端財富管理業務的明顯競爭優勢：「由於我們具備如此龐大客戶基礎，隨着客戶財富增長，便可以將他們晉升為高資產淨值客戶。」

許長虹強調，匯豐銳意拓展本港財富管理業務，以把握未來5年本港高資產淨值人口預期以每年平均12%增長所帶來的機遇，未來亦會在此領域招聘更多員工。

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