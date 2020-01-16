匯豐高淨值客戶AUM去年逆市增一成

【明報專訊】匯豐於2019年初推出全新綜合理財服務「匯豐尚玉」（HSBC Jade），鎖定高資產淨值客戶、即於匯豐維持平均每日總值餘額至少100萬美元（約780萬港元）或以上人士。隨着本港近年高資產淨值人口不斷增長，而且對獨特及度身訂做的投資產品、財富承傳計劃等有更高需求，因而帶動高端財富管理業務，匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，截至去年12月，匯豐高資產淨值客戶的資產管理規模（AUM）按年增長近一成，而財富管理收入按年亦有12%升幅。
料未來5年市場年均增長12%
由於本港股市去年下半年至今年3月中表現欠佳，有去年10月至今年1月進行的調查顯示，本港擁有資產淨值不少於1000萬元的人數按年減少15.7%至43.4萬，惟期內，匯豐高資產淨值客戶AUM仍然錄得增長，屬明顯跑贏整體市場。許長虹指出，匯豐在本港有數百萬客戶，提供內部完善的生態系統取得高端客戶，屬發展高端財富管理業務的明顯競爭優勢：「由於我們具備如此龐大客戶基礎，隨着客戶財富增長，便可以將他們晉升為高資產淨值客戶。」
許長虹強調，匯豐銳意拓展本港財富管理業務，以把握未來5年本港高資產淨值人口預期以每年平均12%增長所帶來的機遇，未來亦會在此領域招聘更多員工。
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