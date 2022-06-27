經濟
封面故事

匯豐安博哲：中國經濟重拾增長動力

【明報專訊】安博哲（Sami Abouzahr）接受訪問時表示，雖然該行預測美聯儲下半年繼續積極加息，美元亦會維持強勢，惟全球投資市場經過年初至今調整後，已大部分反映上述負面因素，料隨着美國通脹下半年回落，加上中國經濟亦有望重拾增長動力，投資環境料將改善。

美元未來幾個月續強勢

安博哲指出，美國聯儲局於本月加快加息步伐、加息0.75厘後，匯豐預計當局未來會繼續加息，而且調高加息預測，最新預測是7月將再加息0.75厘，9月和11月分別加息0.5厘，12月和 2023 年 1 月各加息0.25厘，換言之，匯豐對今年底聯儲局利率的預測上調至3.625厘（之前為 3.125厘），比聯儲局的中位數高0.5厘。

基於全球經濟增長放緩和聯儲局鷹派立場，安博哲表示，匯豐認為美元在未來幾個月會繼續強勢：「美國經濟增長放緩遲早會影響世界其他地區，而美元歷來在（全球經濟）下行周期時表現強勁，因此我們認為美元尚未見頂。另外，由於加息周期中利差以及地緣政治局勢推動避險需求，因此匯豐繼續看好美元。」

中國疫情受控重啟經濟

回顧今年上半年全球投資市場，安博哲指出，雖然環球經濟增長放緩，但通脹卻持續上升，迫使央行終於要收緊貨幣政策遏抑通脹，而且2月下旬突然爆發俄烏戰爭，內地多個城市3月至5月亦爆發新一波新冠疫情須封城防疫、令供應鏈進一步被擾亂，令市場更具挑戰性，因此如何管理風險實屬關鍵。

雖然上半年全球投資市場充滿挑戰，惟展望下半年的話，安博哲預測情况會相對改善。他解釋，全球股市及債市年初至今已調整不少，故此央行收緊貨幣政策的預期大部分已反映於價格上，而匯豐預測美國通脹下半年將見頂回落，而且全球經濟仍會維持增長，不會出現衰退。另外，他表示，雖然早前疫情的確為內地經濟帶來負面影響，惟目前疫情已相對受控，而且政府亦已推出多項措施刺激經濟，料下半年經濟將重踏增長動力，料會帶來不少投資機會。

投資市場仍波動 組合宜具備三要素

安博哲強調，在目前的市場環境下，匯豐會建議客戶建立具韌性（resilient）的投資組合，當中要注意3點，第一是質素（Quality），要選擇具備質素的投資項目或上市公司；第二是收息（income），在息口趨升的環境下，可投資短年期的固定收益工具，帶來收入，亦減低組合的波動性：第三是分散投資（diversification），除了傳統的股債投資外，亦可在組合中加入另類投資。

事實上，匯豐高資產淨值客戶在本季的投資活動更積極，與上季相比，本季新認購債券或私人配售結構投資票據的客戶人數均錄得倍數增長，新認購股票掛鈎投資產品及購買儲蓄保險產品的客戶人數亦有高雙位數升幅。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

上 / 下一篇新聞

港虛幣公司Mantra DAO疑爆內訌 兩創辦人入稟 控營運團隊奪權兼挪款
港虛幣公司Mantra DAO疑爆內訌 兩創辦人入稟 控營運團隊奪權兼挪款
加密幣市場爆擁有權爭端 港案例勢續來
加密幣市場爆擁有權爭端 港案例勢續來
上半年新盤銷情料4800宗 或為新例後最差
上半年新盤銷情料4800宗 或為新例後最差
本地初創Ergon 研區塊鏈平台助招聘
本地初創Ergon 研區塊鏈平台助招聘
中美各有利好消息 全球經濟未至衰退
中美各有利好消息 全球經濟未至衰退
匯豐高淨值客戶AUM去年逆市增一成
匯豐高淨值客戶AUM去年逆市增一成
東方匯理財管：若美加息少過預期 利人民幣
東方匯理財管：若美加息少過預期 利人民幣
中歐關係縱有困難 維持合作十分重要
中歐關係縱有困難 維持合作十分重要
中概回歸 塗鴉智能攻物聯網 全球家居商業PaaS市場 客戶收入穩
中概回歸 塗鴉智能攻物聯網 全球家居商業PaaS市場 客戶收入穩
上市商會促港出招吸中資科企 籲先谷優質企業造勢 再寬上市門檻
上市商會促港出招吸中資科企 籲先谷優質企業造勢 再寬上市門檻
星生物科企駐港 不排除在港融資
星生物科企駐港 不排除在港融資
信銀CITIC diamond資管規模 4個月增25%
信銀CITIC diamond資管規模 4個月增25%
翠華控股上年蝕1.18億 連續3年虧損
翠華控股上年蝕1.18億 連續3年虧損
先思行全年少賺14.3% 末期息升逾三成
先思行全年少賺14.3% 末期息升逾三成
智能樂器引入 琴行疫市擴充
智能樂器引入 琴行疫市擴充
人棄我取 重視成年人市場
人棄我取 重視成年人市場
鄺翠玲：加息潮下 提早贖樓要看時機
鄺翠玲：加息潮下 提早贖樓要看時機
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行看好銷情 吉利Call 27500
金子：大行看好銷情 吉利Call 27500
徐風：港股走資沒根據 還看A股
徐風：港股走資沒根據 還看A股
伍禮賢：港交所受惠市况改善
伍禮賢：港交所受惠市况改善
洪龍荃、傅可怡：逆變器行業的投資邏輯
洪龍荃、傅可怡：逆變器行業的投資邏輯
謝偉銓：加息初期 或進一步推動樓市交投
謝偉銓：加息初期 或進一步推動樓市交投
各國逐步開放 𥄫定合適旅遊保
各國逐步開放 𥄫定合適旅遊保
沈永年：佛山8限購區解禁
沈永年：佛山8限購區解禁
林嘉文：經濟前景惹關注 推動美元避險
林嘉文：經濟前景惹關注 推動美元避險
呂志宏：數字資產有序監管 利好香港發展
呂志宏：數字資產有序監管 利好香港發展
陳大為：市場扭曲社會動盪 工運只是第一波
陳大為：市場扭曲社會動盪 工運只是第一波
陸振球：投資勿墮陰謀論陷阱
陸振球：投資勿墮陰謀論陷阱
陸振球：「熊巿」是吸納優質股機會
陸振球：「熊巿」是吸納優質股機會
林少陽：頂住壓力逆向操作 賺超額利潤
林少陽：頂住壓力逆向操作 賺超額利潤
技術取勝：匯控出現上升軌
技術取勝：匯控出現上升軌
李聲揚：內地政策利好電子煙業
李聲揚：內地政策利好電子煙業
蔡金強：戰爭不再是空想
蔡金強：戰爭不再是空想
徐家健：周大福全購佐丹奴——收購無罪股價有理
徐家健：周大福全購佐丹奴——收購無罪股價有理
艾雲豪：私募基金亮麗的回報之後
艾雲豪：私募基金亮麗的回報之後
李順威：拜登出訪沙特 料左右油價走勢
李順威：拜登出訪沙特 料左右油價走勢
劉思明：忌消耗性上升 潤啤突破可吼
劉思明：忌消耗性上升 潤啤突破可吼
何啟聰：科技股向好 騰訊購14932
何啟聰：科技股向好 騰訊購14932
瑞銀亞洲：上周五升幅亮麗 阿里購13917
瑞銀亞洲：上周五升幅亮麗 阿里購13917
摩根大通亞洲：股價回落博反彈 中電購17207
摩根大通亞洲：股價回落博反彈 中電購17207
溫傑：好淡拉扯 業績主導股價
溫傑：好淡拉扯 業績主導股價
周顯：林積菲律賓靠賣地賺一轉
周顯：林積菲律賓靠賣地賺一轉
張佩儀：強積金投資 男女大不同
張佩儀：強積金投資 男女大不同
王弼：跟大鱷繼續掃META
王弼：跟大鱷繼續掃META
曾淵滄：南沙特區前景俏 越地受追捧
曾淵滄：南沙特區前景俏 越地受追捧
湯文亮：美「薅羊毛」後 將積極解決通脹
湯文亮：美「薅羊毛」後 將積極解決通脹
陳永傑：新一期居屋反應料理想
陳永傑：新一期居屋反應料理想
廖偉強：樓市走過高山低谷25年
廖偉強：樓市走過高山低谷25年
布少明：3招助新班子發展樓市
布少明：3招助新班子發展樓市
馬泰陽：加息是危亦是機
馬泰陽：加息是危亦是機
凱柏峰I三日收3300票 超額13倍 周四首輪賣238伙 加推60伙提價0.5%
凱柏峰I三日收3300票 超額13倍 周四首輪賣238伙 加推60伙提價0.5%
壽臣山15號洋房逾8.7億售 今年新盤王
壽臣山15號洋房逾8.7億售 今年新盤王
Grand YOHO一房808萬沽 料實蝕7.5%
Grand YOHO一房808萬沽 料實蝕7.5%
利好因素多 業界料舖位空置率將降
利好因素多 業界料舖位空置率將降
Silicon Hill港鐵白石角站惹憧憬
Silicon Hill港鐵白石角站惹憧憬
凱柏峰快推 將中呎價守1.8萬
凱柏峰快推 將中呎價守1.8萬
藉半自由行改善積金表現
藉半自由行改善積金表現