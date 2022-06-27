經濟
封面故事

中美各有利好消息 全球經濟未至衰退

【明報專訊】恒指上周回升3.06%，今期封面故事由瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele、投資總監亞太區投資主管陳敏蘭、匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）、客戶及市場策劃主管許長虹，以及東方匯理財富管理亞洲市場、投資和結構業務主管兼香港分行副行政總裁安德寶（Arjan de Boer）分析最新形勢。他們結論是美國通脹在下半年有望回落，市場現已消化美國加息帶來的大部分影響，轉為聚焦內地疫情受控、重啟經濟帶來的投資機會，料投資市場的表現將會進一步改善。

明報記者 葉創成

瑞銀財富管理：美國核心通脹或見頂

在上周出席瑞銀財富管理投資總監辦公室2022年中市場展望媒體簡報會時，陳敏蘭指出，目前該行在三大領域上物色增長機會，其中包括中國市場：「中國股市去年下半年至今年3月中曾出現明顯調整，但3月中以來已經跑贏全球股市，近期表現更尤其突出。雖然我們不認為中國可以與全球風險完全脫鈎，但我們相信中國比亞洲其他股市更具韌性（resilient），原因是中國政府已經推出支持增長的政策，下半年經濟應有較佳表現，而且中國通脹仍然控制於低位，令中國股市並不像全球大部分股市般受到通脹高企及央行收緊貨幣政策的負面影響，再加上其估值亦正處於多年低位，所以我們在亞洲股市中最偏好的便是中國股市。」

中國股市3月中以來跑贏全球

至於第二大領域的增長機會，則是自動化及機械人，陳敏蘭解釋：「中美近年關係緊張，而今年2月下旬更爆發俄烏戰爭，令全球愈來愈重視供應鏈的安全，我覺得很多國家都會在本土加大自動化及機械人領域的投資。」

留意自動化及機械人投資機會

談到第三大領域的增長機會，陳敏蘭表示，可留意未上市的私募市場（private market）：「私募市場是近年興起的投資趨勢，原因是投資者希望分散投資及尋求增長。雖然個別行業上市公司股票價格下跌的話，相關私募股權估值也要跟隨調整，但歷史數據表明，在組合中加入私募投資，可以帶來超額回報。」

市場關注美經濟能否軟着陸

外圍形勢方面，Mark Haefele分析，股票及債券市場價格向來受到對未來經濟增長及通脹預期變化而出現波動，今年上半年市場便擔心美國出現滯脹（stagflation），背景是聯儲局大幅加息遏抑通脹不利經濟增長，因此股票及債券價格亦因此向下。

展望下半年，Haefele指出，市場認為可能出現四種不同的經濟情况，包括滯脹、衰退（slump）、軟着陸（soft landing）及再擴張（reflation），而後兩者明顯比較有利股市。

美就業市場表現仍強勁

雖然美國上月消費者物價指數（CPI）按年增長8.6%，高於3月增長的8.5%，並屬逾40年以來增長最快，曾拖累美股顯著調整，惟Haefele指出，上月扣除食品及能源的核心CPI僅增長6%，與4月增長的6.2%及3月增長的6.5%比較，屬連續兩個月增長回落（見圖1），若此趨勢持續，可能令聯儲局不需要再被迫大幅加息遏抑通脹，紓緩投資者的憂慮。Haefele續說，美國勞工市場參與率過去兩年多以來反覆回升（見圖2），反映當地的職位空缺明顯高於待業人數，顯示就業市場仍然強勁，因此，即使聯儲局持續加息會令經濟放緩，但出現衰退的風險暫時看來不大。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕美國加息 中國股市 中國經濟 瑞銀財富管理亞太區投資主管陳敏蘭 瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele

上 / 下一篇新聞

港虛幣公司Mantra DAO疑爆內訌 兩創辦人入稟 控營運團隊奪權兼挪款
港虛幣公司Mantra DAO疑爆內訌 兩創辦人入稟 控營運團隊奪權兼挪款
加密幣市場爆擁有權爭端 港案例勢續來
加密幣市場爆擁有權爭端 港案例勢續來
上半年新盤銷情料4800宗 或為新例後最差
上半年新盤銷情料4800宗 或為新例後最差
本地初創Ergon 研區塊鏈平台助招聘
本地初創Ergon 研區塊鏈平台助招聘
匯豐安博哲：中國經濟重拾增長動力
匯豐安博哲：中國經濟重拾增長動力
匯豐高淨值客戶AUM去年逆市增一成
匯豐高淨值客戶AUM去年逆市增一成
東方匯理財管：若美加息少過預期 利人民幣
東方匯理財管：若美加息少過預期 利人民幣
中歐關係縱有困難 維持合作十分重要
中歐關係縱有困難 維持合作十分重要
中概回歸 塗鴉智能攻物聯網 全球家居商業PaaS市場 客戶收入穩
中概回歸 塗鴉智能攻物聯網 全球家居商業PaaS市場 客戶收入穩
上市商會促港出招吸中資科企 籲先谷優質企業造勢 再寬上市門檻
上市商會促港出招吸中資科企 籲先谷優質企業造勢 再寬上市門檻
星生物科企駐港 不排除在港融資
星生物科企駐港 不排除在港融資
信銀CITIC diamond資管規模 4個月增25%
信銀CITIC diamond資管規模 4個月增25%
翠華控股上年蝕1.18億 連續3年虧損
翠華控股上年蝕1.18億 連續3年虧損
先思行全年少賺14.3% 末期息升逾三成
先思行全年少賺14.3% 末期息升逾三成
智能樂器引入 琴行疫市擴充
智能樂器引入 琴行疫市擴充
人棄我取 重視成年人市場
人棄我取 重視成年人市場
鄺翠玲：加息潮下 提早贖樓要看時機
鄺翠玲：加息潮下 提早贖樓要看時機
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行看好銷情 吉利Call 27500
金子：大行看好銷情 吉利Call 27500
徐風：港股走資沒根據 還看A股
徐風：港股走資沒根據 還看A股
伍禮賢：港交所受惠市况改善
伍禮賢：港交所受惠市况改善
洪龍荃、傅可怡：逆變器行業的投資邏輯
洪龍荃、傅可怡：逆變器行業的投資邏輯
謝偉銓：加息初期 或進一步推動樓市交投
謝偉銓：加息初期 或進一步推動樓市交投
各國逐步開放 𥄫定合適旅遊保
各國逐步開放 𥄫定合適旅遊保
沈永年：佛山8限購區解禁
沈永年：佛山8限購區解禁
林嘉文：經濟前景惹關注 推動美元避險
林嘉文：經濟前景惹關注 推動美元避險
呂志宏：數字資產有序監管 利好香港發展
呂志宏：數字資產有序監管 利好香港發展
陳大為：市場扭曲社會動盪 工運只是第一波
陳大為：市場扭曲社會動盪 工運只是第一波
陸振球：投資勿墮陰謀論陷阱
陸振球：投資勿墮陰謀論陷阱
陸振球：「熊巿」是吸納優質股機會
陸振球：「熊巿」是吸納優質股機會
林少陽：頂住壓力逆向操作 賺超額利潤
林少陽：頂住壓力逆向操作 賺超額利潤
技術取勝：匯控出現上升軌
技術取勝：匯控出現上升軌
李聲揚：內地政策利好電子煙業
李聲揚：內地政策利好電子煙業
蔡金強：戰爭不再是空想
蔡金強：戰爭不再是空想
徐家健：周大福全購佐丹奴——收購無罪股價有理
徐家健：周大福全購佐丹奴——收購無罪股價有理
艾雲豪：私募基金亮麗的回報之後
艾雲豪：私募基金亮麗的回報之後
李順威：拜登出訪沙特 料左右油價走勢
李順威：拜登出訪沙特 料左右油價走勢
劉思明：忌消耗性上升 潤啤突破可吼
劉思明：忌消耗性上升 潤啤突破可吼
何啟聰：科技股向好 騰訊購14932
何啟聰：科技股向好 騰訊購14932
瑞銀亞洲：上周五升幅亮麗 阿里購13917
瑞銀亞洲：上周五升幅亮麗 阿里購13917
摩根大通亞洲：股價回落博反彈 中電購17207
摩根大通亞洲：股價回落博反彈 中電購17207
溫傑：好淡拉扯 業績主導股價
溫傑：好淡拉扯 業績主導股價
周顯：林積菲律賓靠賣地賺一轉
周顯：林積菲律賓靠賣地賺一轉
張佩儀：強積金投資 男女大不同
張佩儀：強積金投資 男女大不同
王弼：跟大鱷繼續掃META
王弼：跟大鱷繼續掃META
曾淵滄：南沙特區前景俏 越地受追捧
曾淵滄：南沙特區前景俏 越地受追捧
湯文亮：美「薅羊毛」後 將積極解決通脹
湯文亮：美「薅羊毛」後 將積極解決通脹
陳永傑：新一期居屋反應料理想
陳永傑：新一期居屋反應料理想
廖偉強：樓市走過高山低谷25年
廖偉強：樓市走過高山低谷25年
布少明：3招助新班子發展樓市
布少明：3招助新班子發展樓市
馬泰陽：加息是危亦是機
馬泰陽：加息是危亦是機
凱柏峰I三日收3300票 超額13倍 周四首輪賣238伙 加推60伙提價0.5%
凱柏峰I三日收3300票 超額13倍 周四首輪賣238伙 加推60伙提價0.5%
壽臣山15號洋房逾8.7億售 今年新盤王
壽臣山15號洋房逾8.7億售 今年新盤王
Grand YOHO一房808萬沽 料實蝕7.5%
Grand YOHO一房808萬沽 料實蝕7.5%
利好因素多 業界料舖位空置率將降
利好因素多 業界料舖位空置率將降
Silicon Hill港鐵白石角站惹憧憬
Silicon Hill港鐵白石角站惹憧憬
凱柏峰快推 將中呎價守1.8萬
凱柏峰快推 將中呎價守1.8萬
藉半自由行改善積金表現
藉半自由行改善積金表現