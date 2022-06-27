中美各有利好消息 全球經濟未至衰退

明報記者 葉創成

瑞銀財富管理：美國核心通脹或見頂

在上周出席瑞銀財富管理投資總監辦公室2022年中市場展望媒體簡報會時，陳敏蘭指出，目前該行在三大領域上物色增長機會，其中包括中國市場：「中國股市去年下半年至今年3月中曾出現明顯調整，但3月中以來已經跑贏全球股市，近期表現更尤其突出。雖然我們不認為中國可以與全球風險完全脫鈎，但我們相信中國比亞洲其他股市更具韌性（resilient），原因是中國政府已經推出支持增長的政策，下半年經濟應有較佳表現，而且中國通脹仍然控制於低位，令中國股市並不像全球大部分股市般受到通脹高企及央行收緊貨幣政策的負面影響，再加上其估值亦正處於多年低位，所以我們在亞洲股市中最偏好的便是中國股市。」

中國股市3月中以來跑贏全球

至於第二大領域的增長機會，則是自動化及機械人，陳敏蘭解釋：「中美近年關係緊張，而今年2月下旬更爆發俄烏戰爭，令全球愈來愈重視供應鏈的安全，我覺得很多國家都會在本土加大自動化及機械人領域的投資。」

留意自動化及機械人投資機會

談到第三大領域的增長機會，陳敏蘭表示，可留意未上市的私募市場（private market）：「私募市場是近年興起的投資趨勢，原因是投資者希望分散投資及尋求增長。雖然個別行業上市公司股票價格下跌的話，相關私募股權估值也要跟隨調整，但歷史數據表明，在組合中加入私募投資，可以帶來超額回報。」

市場關注美經濟能否軟着陸

外圍形勢方面，Mark Haefele分析，股票及債券市場價格向來受到對未來經濟增長及通脹預期變化而出現波動，今年上半年市場便擔心美國出現滯脹（stagflation），背景是聯儲局大幅加息遏抑通脹不利經濟增長，因此股票及債券價格亦因此向下。

展望下半年，Haefele指出，市場認為可能出現四種不同的經濟情况，包括滯脹、衰退（slump）、軟着陸（soft landing）及再擴張（reflation），而後兩者明顯比較有利股市。

美就業市場表現仍強勁

雖然美國上月消費者物價指數（CPI）按年增長8.6%，高於3月增長的8.5%，並屬逾40年以來增長最快，曾拖累美股顯著調整，惟Haefele指出，上月扣除食品及能源的核心CPI僅增長6%，與4月增長的6.2%及3月增長的6.5%比較，屬連續兩個月增長回落（見圖1），若此趨勢持續，可能令聯儲局不需要再被迫大幅加息遏抑通脹，紓緩投資者的憂慮。Haefele續說，美國勞工市場參與率過去兩年多以來反覆回升（見圖2），反映當地的職位空缺明顯高於待業人數，顯示就業市場仍然強勁，因此，即使聯儲局持續加息會令經濟放緩，但出現衰退的風險暫時看來不大。

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