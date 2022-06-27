經濟

本地初創Ergon 研區塊鏈平台助招聘

【明報專訊】進入Web3.0的年代，區塊鏈技術日漸普及。從事人力資源顧問的香港初創Ergon，新近研發以區塊鏈支援的人才招聘平台「tride.ai」。公司創辦人兼行政總裁關竣傑表示，不但希望透過區塊鏈對數據的加密技術和安全性，避免個人資料、工作經驗等資產任由社交平台出售牟利；同時拓展區塊鏈技術應用至人力資源方面，以接觸更多受眾。

研發人才招聘平台「tride.ai」

關竣傑介紹，tride.ai會先核實用戶個人身分，再將相關資料加密後放上區塊鏈，只有用戶自己才有私鑰（private key）及決定披露的情况。他認為在Web3.0的年代下，每人的身分毋須再「寄居」於Facebook、Google、LinkedIn等第三方平台，反而應該「重奪」主導權，由用戶自行決定透露的對象，以及獲取買賣自己資料的經濟利益。

談及更多區塊鏈技術在人力資源行業上的應用，關竣傑認為，企業未來可以NFT作為職員的認證，不但能夠核實員工身分，也能減省僱主資歷查核的工作。他認同做法非所有行業都可行，例如藍領族的技術則有限，不過有見互聯網爆炸式增長，相信區塊鏈技術未來亦能獲廣泛使用。

每月訂用方式 本月底正式試行

tride.ai由去年12月進行研發至今，投入逾百萬港元，平台預計於本月底正式試行。關竣傑透露，目前已錄得40至50名客戶預先註冊，目標於今年底能增加至100名。

據了解，tride.ai主要利用每月訂用的方式，以每月199美元（約1552.2港元）或等值的穩定幣USDT和USDC收費。關竣傑表示，tride.ai現階段主打香港市場，希望今年底至明年初能拓展至新加坡。

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