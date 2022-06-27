上半年新盤銷情料4800宗 或為新例後最差

信置料成上半年「賣樓王」

可留意是，第二季新盤市况回暖，本季至今暫時賣樓數量最多的4大發展商，包括信置（0083）、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐，季內售出單位估計分別約1445伙、625伙、400伙和380伙（相關銷售數字連同合作項目），合共售約2850伙，佔同期大市整體成交量3530宗的八成。

第二季新盤大戰，由會德豐4月開售的啟德MONACO MARINE拉開序幕，項目至今售出約310伙，估計吸金約39億元，項目取得不俗銷情，更帶動市况升溫。

MONACO MARINE熱銷 掀本季新盤戰序幕

至於第二季迄今最熱賣新盤，為信置與嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏系列，季內累積沽約1365伙單位，吸金總額高近125億元，料為是季內的「賣樓王」。

事實上，總結上半年（至昨日），信置憑籍柏瓏系列熱賣，成上半年暫時銷售成績最佳發展商，期內估計售約1530伙、估計吸金逾157億元；新地同期售約860伙、估計吸金約85億元；會德豐售約460伙、估計吸金約70億元；恒地則售約660伙、估計吸金約50億元。

面對近日疫情反彈，利嘉閣地產總裁廖偉強認為，只要下半年疫情沒出現大規模爆發，料對樓價的實際衝擊有限；而美國息口雖然持續趨升，但本港銀行並未跟隨，本港暫時仍可維持低息水平一段時間，即使稍後本地銀行加息，料加幅及速度均有限，不見得未來半年至一年內，息口會成為樓市大障礙。

分析: 下半年一手成交可升八成至9000宗

另市場憧憬特區管治團隊換屆，隨之而來包括恢復與內地、外國逐步通關，均是市場最大期望；廖指出，下半年發展商持續加快推盤，料下半年整體一手成交量可急升逾八成、至9000宗，即全年合計一手成交料逾1.3萬宗，但較去年全年錄逾1.7萬宗跌兩成。