港虛幣公司Mantra DAO疑爆內訌 兩創辦人入稟 控營運團隊奪權兼挪款

根據入稟狀內容，聲稱有份發起OM Token的Mantra DAO Inc.，在2019年12月至2020年9月期間，先後聘用4名被告John Patrick Mullin（John）、William Donovan John Corkin（Will）、Rodrigo Quan Miranda（Rodrigo）及Jayant B Ramanand（Jayant），出任首席執行官、首席市務官及營運團隊成員，以協助推動OM Token，該幣前後共吸資達到773.18萬美元，當中Mantra DAO Inc.有份出資100萬美元。

指僱員自稱創辦人 老闆變助手

不過，Mantra DAO Inc.發現4名被告原來自2020年8月至2021年9月，經帳戶提取購幣款多達752.38萬美元，4名被告自2021年1月向James及Stephane匯報的次數亦愈來愈少，同年8、9月Mantra DAO官網甚至移除James及Stephane共同創辦人的資料。

更甚的是，Mantra DAO在2021年11月舉辦活動期間，Will在嘉賓面前自稱為Mantra DAO創辦人，反而Stephane純為幫手。及後Mantra DAO Inc.部署反擊，在去年11月中先行註冊4項商標，繼而在今年3月1日及3月22日兩度向4名被告發律師信，要求歸還Mantra DAO所有資產、運作、報表、管理權，最終不果。

Mantra DAO Inc.最終在6月21日入稟追究4人及所屬的兩間公司MD LABS Ltd及Tritaurian Consulting Ltd，要求討回資產及帳戶管理權，作出賠償。

官網未見創辦人資料

本報翻查Mantra DAO官網，未見到James及Stephane兩人任何資料，只見到John、Will及Rodrigo為聯合創辦人，另一被告Jayant則為營運領導。

另外，該公司發起的OM Token，自2020年8月8日上市，當時定價因為0.23美元，曾在2021年3月15日高見0.7286美元高位，至昨晚9時市價只餘0.04075美元，市值僅2005.6萬美元。

明報記者