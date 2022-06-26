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2022年6月26日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
人行國際清算行訂人幣流動性安排 人行：滿足國際市場需求 港金管局及4央行參與
中證監：互聯互通正式納入ETF 境外投資者持股上限不適用
加息預期降溫 美股結束3周連跌
高盛：美縱現衰退 料幅度較淺
飛揚昨售出91伙 佔首輪近七成 凱柏峰I加推80伙應市
流動性問題蔓延 多家虛幣平台限客戶提款
美制裁反促進中國晶片業發展
技術禁令覆蓋範圍 拜登政府內部分歧
張宗永：《壯志凌雲2》是美產《長津湖》
薛偉傑：現代汽車擬推太陽能輔助電動車
馮其十：內地正在失去外資？
馮其十：內地正在失去外資？
【明報專訊】內地對全球投資者吸引力似乎有所下降。據商務部統計，今年首5個月內地吸收外資同比增長17.3%，增速比前4個月進一步下滑。內地正在失去外資嗎？
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