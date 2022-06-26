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馮其十 神州新形勢

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馮其十：內地正在失去外資？

【明報專訊】內地對全球投資者吸引力似乎有所下降。據商務部統計，今年首5個月內地吸收外資同比增長17.3%，增速比前4個月進一步下滑。內地正在失去外資嗎？

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