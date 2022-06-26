薛偉傑：現代汽車擬推太陽能輔助電動車

現代汽車與韓國國立蔚山科學技術研究院（UNIST）最近宣布，成立聯合實驗室，旨在開發一種高轉化率和大面積的太陽能光伏板，應用於現代汽車的電動車。該聯合實驗室將會運作3年，直至2025年5月。

將採用新研發串聯式光伏板

現代汽車這次不打算採用現時主流的晶體矽光伏板，該公司和UNIST成立聯合實驗室，旨在開發一種串聯式光伏板，底層為矽，上面幾層則是鈣鈦礦型材料。

其實，現代汽車以往曾經推出過在車頂搭載晶體矽太陽能光伏板的混能車Sonata，但由於該光伏板的重量和轉化率（22.8%）未有突破，市場對Sonata的反應並不熱烈。

UNIST能源與化學工程學教授Seok Sang-il在聲明中提到，應用於電動車的太陽能光伏板，應該重量輕而又轉化率高。

據悉，現代汽車這次希望和UNIST合作開發的串聯式光伏板的轉化率能夠達到30%。而UNIST在2021年10月已在實驗室研發出轉化率達到25.7%的單層鈣鈦礦光伏板。

明報記者 薛偉傑

[行銷新意思]