美制裁反促進中國晶片業發展

資料來源：彭博社

由國防到人工智能（AI），以至自動駕駛等技術，晶片都發揮重大作用，成為各國資本爭相投資的領域。自2020年起，美國開始限制向中芯國際（0981）、海康威視等中國企業出售美國技術，抑制了這些企業的發展，卻促進了中國晶片行業的整體規模，突顯中美之間的緊張關係，正重塑半導體行業的發展格局。儘管中國AI晶片巨頭寒武紀科技（滬：688256）等的股價已由今年低位顯著回升，但分析師認為仍有增長空間。

內地擬培育萬家「小巨人」 迴避美制裁

中國去年底發布的《「十四五」促進中小企業發展規劃》，爭取在2025年形成1萬家專精特新「小巨人」企業。彭博社稱，預計中國會投入數以十億美元培育晶片行業的「小巨人」，鼓勵購買中國製的產品及零件，迴避美國的制裁。

內地品牌崛起，已引起一些消費電子產品巨頭的注意。市場消息稱，蘋果（美：AAPL）考慮將長江存儲列為最新的iPhone快閃記憶體供應商。

晨星（Morningstar）分析師Phelix Lee指出，中國尋求供應鏈自給自足，主要由新冠疫情相關的封控措施所催化。在疫情封控期間，原本使用進口半導體的中國客戶，需採購國產替代品以確保營運暢順。自4月底以來，追蹤中國最大晶片行業參與者的FactSet中國半導體指數（FactSet China Semiconductor Index）已上漲約20%。

中國政府的目標是減少對進口晶片的依賴，擺脫美國實施的技術限制。單在去年，中國進口的晶片價值已超過4300億美元。為滿足市場需求，中國半導體業界採購了大量生產晶片的設備。半導體行業組織SEMI的數據顯示，隨着中國晶片製造商擴張產能，中國業界去年向海外供應商購買的晶片製造設備訂單增長58%。

晶片製造商總銷售額去年增至逾萬億人幣

新設備增加，促進了晶片的產量。根據中國半導體行業協會（China Semiconductor Industry Association）的數據，中國晶片的製造商和設計公司總銷售額在去年增長18%，達到創紀錄的1萬億元人民幣（約1.17萬億港元）以上。

全球的晶片供應瓶頸，助中國供應商更易進入國際市場。即使新冠疫情令中國部分地區的工廠和物流癱瘓，中芯國際和華虹半導體（1347）仍維持其上海工廠接近全速運轉。在地方政府的協助下，來自日本的貨運航班繼續向晶片廠運送必要的材料和設備，未受到疫情防控措施的影響。

中芯國際今年首季的銷售額按年增長67%，超越規模更大的競爭對手GlobalFoundries（美：GFS）和台積電。獲列入專精特新「小巨人」企業名單的上海富瀚微電子（深：300613），2021年實現營業總收入17.17億元人民幣，按年增長181%。

中芯首季銷售額增幅超台積電

晨星的分析指出，撇除對長期盈利能力的擔憂，中國企業積極的產能建設，將提升它們在全球的影響力。不過，中國的晶片行業發展已令美國不安。《華爾街日報》上周刊出哈佛大學甘迺迪政府學院創院院長、著名國安專家艾利森（Graham Allison）與Google前行政總裁施密特（Eric Schmidt）合撰的評論文章，其內容警告美國正處於輸掉晶片競賽的邊緣，倘中國在整個半導體供應鏈發展出持久優勢，它將在基礎技術上出現美國無法抗衡的突破。

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