人行國際清算行訂人幣流動性安排 人行：滿足國際市場需求 港金管局及4央行參與

明報記者 歐陽偉昉

人民幣流動性安排由國際清算銀行發起並設計，人行積極參與的一項金融制度性安排，旨在為參與的中央銀行提供流動性支持。其他首批參與安排的機構，主要為亞太區央行，包括印尼、馬來西亞、智利央行，以及新加坡金管局、本港金管局及人民銀行。每個參與機構需在國際清算銀行存入不低於150億元人民幣或等值美元之人民幣或美元儲備，形成儲備資金池。

參與機構需存入最少150億人幣

在未來市場波動時，參與的央行可以從儲備資金池獲得額外流動性支持。參加方除可提取其出資部分外，也可以抵押品從儲備池借入額外資金，最高可借入額外金額，相當該機構在國際清算銀行運作的抵押流動性窗口所佔份額。

人民銀行表示，參加人民幣流動性安排有利於加強與國際清算銀行的合作，滿足國際市場對人民幣的合理需求，並為加強區域金融安全網作出積極貢獻。人行為促進貿易投資、推進人民幣國際化，自2009年起已與不同地方央行簽訂雙邊本幣互換協議，在協議期內交換等值對方貨幣，可用於雙邊貿易投資結算，或為金融市場提供短期流動性支持。

人行和金管局在2009年首次簽訂雙邊本幣互換協議，及後3次續簽並擴大規模，目前互換規模為5000億元人民幣和5900億港元，較是次人民幣流動性安排更大。金管局稱，是次人民幣流動性安排將與國際清算銀行現有流動資金安排起互補作用，在市場波動期間為參與央行提供額外流動資金支援，促進金融穩定。

分析：提升人幣國際化應用

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，多個地區都有用人民幣作貿易投資，目前國際金融風險增加，一旦當地企業償還人民幣債務出現問題，儲備資金池可讓央行向企業提供資金應急。今次人民幣流動性安排有多家央行參與，有助擴大儲備資金池規模，增加他們在結算貨幣上選擇，提升人民幣國際化應用。