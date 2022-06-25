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2022年6月25日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
連財顧持倉 周大福購佐丹奴或近齊貨 Webb轟作價太低 籲股東管理層反對
拆局：當年增持佐丹奴 由相熟券商轉倉
恒指漲445點 分析料上望22500
投資者日後獲大行唱好 舜宇急漲8.6％
資金避險 流出股市9周最多
金管局：已向內地反映理財通範圍意見
GOGOX首掛挫兩成 一手蝕近千元 早段升逾7%午後急瀉 全日低位收市
銷售成本大增 中燃全年少賺27%
波司登：疫情影響不大 擬年內開300店
耀才證券全年少賺兩成 派末期息0.1元
景福全年多賺1倍 增派末期息
涉樂視網上市造假 平安證券罰停保薦資格3個月
Nike思科全面撤俄 學者：中國品牌可乘機進軍
黑客入侵區塊鏈橋 竊7.8億虛幣
馬斯克仍不滿 Twitter將提供更多數據
試車員罹難 蔚萊高層：公司上下都很難過
Trip.com檢疫酒店專頁 3日錄3000宗預訂
凱柏峰I首日收1200票 超額8倍 最快日內加推 料下周首輪開售
林大輝近2.3億「首置」購緹山特色戶
太古地產海灣街舊樓申強拍 估值12億
加息陰霾下 CCL八大指數齊跌
凱龍瑞拆售333 Hennessy首成交 呎價逼2萬
陸振球：港工作人口萎縮 不利樓巿
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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連財顧持倉 周大福購佐丹奴或近齊貨 Webb轟作價太低 籲股東管理層反對
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