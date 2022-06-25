資金避險 流出股市9周最多

美銀大摩料標指低見3000點

美國銀行策略師Michael Hartnett稱，美國銀行傳統的好倉和空倉指標仍處於「最大看淡」（Maximum Bearish）水平，但這正是買入股票的信號。他們指出，今年以來投資者買入1950億美元的股票，賣出1930億美元的債券，說明「繳械投降」的不是股市而是債市。Hartnett上周表示，基於過去的熊市表現，當前標普500指數的熊市將在10月份結束，會跌至3000點，比當前水平低21%。

摩根士丹利策略師Michael Wilson亦認為，標普500要跌至3000點才充分反映經濟收縮。按股票總類，資源及能源股上周出現最大淨流出，科技及通訊服務、地產則有資金流入。

另外，據彭博報道，比特幣等虛擬貨幣價格不斷下跌，令到虛幣掘礦公司用礦機做抵押品的40億美元貸款正出現危機。至今未見大型掘礦公司倒閉，但部分公司如Core Scientific Inc.及Bitfarms已在大手沽出手上比特幣套現。根據Luxor Technologies Corp.的數據，由Bitmain生產、市場最受歡迎的礦機S19，市價已由去年11月最高時的1萬美元，下跌了47%。分析員指掘礦商拋售手上虛幣引發連鎖反應，虛幣價格下挫，牽連礦機價格再跌，會如「火燒連環船」般提高掘礦商債務違約風險。