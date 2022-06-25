連財顧持倉 周大福購佐丹奴或近齊貨 Webb轟作價太低 籲股東管理層反對

明報記者 蕭嘉聰

佐丹奴昨日復牌，股價最高曾見1.95元，收市升17%至1.86元，較全面要約價1.88元低1%，成交8720萬元。David Webb昨凌晨於Twitter發文，指作價遠低於公司實際價值，股東應拒絕該要約，更形容該要約是「厚面皮（cheeky）」。他指鄭氏家族是試圖在香港零售復蘇前，通過此要約增持佐丹奴權益至50%，以排除競爭性投標過程，因此股東們應拒絕該要約，管理層亦應邀請其他潛在買家提出更有競爭力的出價，並呼籲「開始行動吧（Let the action begin）」。

距全購門檻或不足2%股權

雖然遭David Webb高調反對，但鄭氏家族成功達至全面收購門檻的機會不低。根據公告，今次全購的先決條件是鄭氏家族持股量增至50%，要約方告落實，以鄭家申報持股量約24.57%計，相當於至少要獲得約25%的獨立股東支持。不過，據中央結算系統資料（CCASS）資料顯示，截至6月21日，周大福珠寶金行的客戶持倉約29.01%，而今次擔任鄭氏家族財務顧問的鎧盛資本，旗下券商持倉則由2017年逐步增加，最新持股為19.1%。假若兩者持倉的實際控制人均同意今次全購，鄭家距離全購要約通過只有不足2%，以此計算David Webb的持股不足以影響大局。

分析：非私有化

接受與否你情我願

宏高證券投資經理梁杰文指出，市場上一向視鎧盛資本與鄭氏家族關係良好，相信今次行動是讓鄭家當大股東持股過半後，公司程序上會更加方便，預計要約最終可成事 。他相信，大股東並非有心在零售行業低迷時提出此要約，而且今次並非私有化，股東是否接受屬「你情我願」，難以評論作價是否合理，始終現時無人能預計到行業表現，建議股東可考慮是否有意換馬至其他股份再決定。

Jefferies料將提私有化

券商Jefferies指，原先佐丹奴停牌後，由於其過去數年的低成交量及投資興趣，加上較少分析師覆蓋，因此預計大股東將會提出私有化。現時股份要約價只低於該行的目標價4%，由於現時市場正處於周期的低位，如果大股東提出的是私有化，相信可確保作價較高。