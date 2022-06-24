屯門南延線中途站 擬建8148伙住宅

計劃興建18幢10至45層高住宅

規劃署文件顯示，有關修訂涉及的地點位於屯門游泳池、海皇路花園、「綠在屯門」社區回收環保站及毗鄰的政府土地，涉約6.86公頃土地，規劃署計劃由「政府、機構或社區」地帶及「休憩用地」地帶，改劃為「其他指定（商業/住宅發展暨公共交通交匯處 ）」地帶，住宅部分以地積比率約6倍發展，擬建18幢10至45層高住宅，預計提供8148伙，總樓面約394.7萬方呎，另亦設非住用物業如商場、幼稚園、社會福利設施等，涉33.5萬方呎。

此外，規劃署方面同時亦建議重建屯門診所，擬興建為1座約24層高的綜合大樓，用以提供醫療健康設施、社福設施等。

規劃署支持新世界流浮山建過渡房

另外，新世界（0017）借出流浮山深灣畔旁的土地，予以東華三院興建臨時過渡房屋，涉30.73萬方呎，提供1233伙，另擬建兩幢不多於兩層高的附屬設施，包括籃球場、多用途廣場等，共約6179方呎，整個項目總樓面約31.35萬方呎。有關申請將在今日審理，據規劃署文件，該署不反對有關申請，料可獲通過。

新世界今年3月已就上述地皮向城規會申請興建13幢私人住宅大廈，提供1246伙，總樓面約67.31萬方呎。